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台中市議會今(30)日進行教育文化業務質詢，市議員黃守達、謝志忠、張玉嬿、王立任指出，台北市因應幼兒園園長之子性侵多名幼兒案，於今年8月設置不適任人員公告專區，將所有涉及性別及不當對待事件，並經認定終身或1至4年不得聘任、任用或進用於教保服務機構者予以公告。議員認為，台中市應借鑑此案，設置台中市的「幼兒園不適任人員公告專區」，讓不適任者資訊一目瞭然，築起幼兒教育安全的最後一道防線。黃守達表示，台北市培諾米達幼兒園園長之子毛畯珅於2022年7月至2023年7月間，以教保員的身份多次性侵女童，並拍攝性影像，期間至少就有6名幼童受害。最近更被爆出，其涉嫌在幼兒園內侵犯39名幼童，而他在公共場所透過手機、針孔偷拍性影像，受害幼童與少女達306名。毛案被偵辦檢察官指為是自1995年「兒童及少年性剝削防制條利」上路以來最嚴重的一起事件。整個案件牽涉教育主管機關的行政怠惰，台中市教育局不該只看新聞，毫無掌握。黃守達認為，只要教保員發生一起如此令人髮指的事件，民眾就容易對幼教產業失去信心。也因此，如何處置幼兒園的不適任人員就非常關鍵。目前不適任人員都會登錄在「全國教保資訊網」供民眾以機構名稱或教保員名稱查詢，但這畢竟是一個被動開放的查詢，與主動揭露完全不同。因毛畯珅案，台北市採取主動於網站上公告幼兒園不適任人員的的作為，包含姓名、隱蔽的身分證字號、依據的法條與懲處等，對於家長來說是相當重要的資訊。不只台北，台南也有做，各縣市也陸續研議辦理。議員要求，台中市也應該建置「幼兒園不適任人員公告專區」，並主動表列不適任人員的資訊，供民眾直接參閱，防堵不適任人員流竄在各機構間，強化幼兒教育環境的安全。教育局長蔣偉民允諾，這是一定要做的，將在近幾日就建置完畢。議員進一步指出，不只是不適任人員的公告，包含調查中的案件也應適當地予以公告，毛畯珅案在2022年早已被通報，教育局也介入調查，但調查無果，結果就是讓此案一拖再拖，傷害持續擴大。期間更有不知情的家長將小孩送入該幼兒園就讀，造成的傷害難以評估，事件爆開後，家長情何以堪？黃守達強調，今年8月衛福部更因應毛案發布「媒體報導兒少及性暴力事件指引」明確指出成年之行為人於調查確定前或成立後，仍違法服務於服務未滿18歲之人等機構，為防止兒少及性暴力事件隱匿，致影響社會公共利益，得適度報導與揭露。也就是只要不足以識別被害人資訊，適度的揭露沒有問題，為了台中市孩童的安全，請教育局務必評估來辦理。