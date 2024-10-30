康芮颱風（國際命名：KONG-REY）今（30）日升級強颱，中央氣象署一早也發布陸上警報，預計周四中午後登陸台東附近。而氣象粉專「台灣颱風論壇」也PO出全台風雨時程表，可見恆春、花東地區最早感受到強風大雨，北台灣則有持續性強風大雨，中部沿海強烈陣風及陣雨不斷，內陸整體影響較和緩，南部地區較為特別，雖在颱風登陸前風雨感受不大，但風向轉為西南風之後，風雨就會瞬間被拉起來。
氣象粉專「台灣颱風論壇」今日在Threads上發文，表示康芮颱風不只升級強颱，超巨暴風圈半徑還擴張到320公里，「上一次有這種巨巨暴風範圍的登陸強颱，不誇張，得找到上個世紀去了，少說二三十年。」
「台灣颱風論壇」也在IG發布全台風雨時程，指出周四、周五颱風影響最大，將以最顛峰的強颱姿態正面侵襲，周四白天颱風中心就會在花東擇地登陸，之後一路穿越台灣陸地，並進入海峽減弱，周五接近中國才影響告終，沒有西南氣流。
📍康芮颱風「全台風雨時程」一次看
🟡雙北、基隆、宜蘭「迎風面持續性強風大雨」
颱風外圍環流籠罩，加上地形加成，將會有持續性強風大雨，尤其強風的感受很可能是近年最有感。至於雨量部分，東北角、宜蘭山區位在迎風面，累積雨量預期將直逼破千等級，風雨會十分有感。
🟡桃、竹、苗「迎風面持續性強風大雨」
沿海、平地的風力會非常強勁，同樣是近年強風最有感的一次，比起上次潭美颱風威力還強，需要多加小心。至於雨的部分，位處過渡區，雨勢將由北向南逐步減少，但仍有陣雨。
🟡台中～嘉義沿海「持續性強風大雨」
靠颱風大環流及海峽地形加持下，西部沿海的強風會是近年最強大的一次，且續航力非常長，預計整個颱風期間，強烈陣風及陣雨不斷。
🟡台中～嘉義內陸「起風下雨時間較晚」
受中央山脈阻擋，風雨要等颱風登陸後才開始，但整體仍是這次影響較和緩的地方，主要留意山區雨量較大。
🟡台南、高雄、屏東「颱風中心可能通過」
南部地區較為特別，除了沿海持續性強風，在颱風登陸前風雨感受不大。但當颱風登陸，風向轉為西南風之後，風雨就會瞬間被拉起來，「中間的轉換期可能很短。」而南部山區總雨量預估也相當可觀，需要多加注意。
🟡花東、恆春地區「颱風核心侵襲」
花東、恆春地區這次首當其衝，直迎颱風核心的最前線，強風豪雨躲不掉，尤其登陸點周遭更會出現狂風暴雨。值得注意的是，花東地區的總雨量將非常可觀，目前估計可能會破千毫米，「總之，是強風豪雨最劇烈的地方，小心。」
🟡澎、金、馬「颱風中心可能通過」
靠颱風大環流及海峽地形加持下，風力將非常強勁，尤其澎湖地區在颱風出海後，核心通過上空時，風雨也會很有感。
我是廣告 請繼續往下閱讀
「台灣颱風論壇」也在IG發布全台風雨時程，指出周四、周五颱風影響最大，將以最顛峰的強颱姿態正面侵襲，周四白天颱風中心就會在花東擇地登陸，之後一路穿越台灣陸地，並進入海峽減弱，周五接近中國才影響告終，沒有西南氣流。
📍康芮颱風「全台風雨時程」一次看
🟡雙北、基隆、宜蘭「迎風面持續性強風大雨」
颱風外圍環流籠罩，加上地形加成，將會有持續性強風大雨，尤其強風的感受很可能是近年最有感。至於雨量部分，東北角、宜蘭山區位在迎風面，累積雨量預期將直逼破千等級，風雨會十分有感。
🟡桃、竹、苗「迎風面持續性強風大雨」
沿海、平地的風力會非常強勁，同樣是近年強風最有感的一次，比起上次潭美颱風威力還強，需要多加小心。至於雨的部分，位處過渡區，雨勢將由北向南逐步減少，但仍有陣雨。
🟡台中～嘉義沿海「持續性強風大雨」
靠颱風大環流及海峽地形加持下，西部沿海的強風會是近年最強大的一次，且續航力非常長，預計整個颱風期間，強烈陣風及陣雨不斷。
🟡台中～嘉義內陸「起風下雨時間較晚」
受中央山脈阻擋，風雨要等颱風登陸後才開始，但整體仍是這次影響較和緩的地方，主要留意山區雨量較大。
🟡台南、高雄、屏東「颱風中心可能通過」
南部地區較為特別，除了沿海持續性強風，在颱風登陸前風雨感受不大。但當颱風登陸，風向轉為西南風之後，風雨就會瞬間被拉起來，「中間的轉換期可能很短。」而南部山區總雨量預估也相當可觀，需要多加注意。
🟡花東、恆春地區「颱風核心侵襲」
花東、恆春地區這次首當其衝，直迎颱風核心的最前線，強風豪雨躲不掉，尤其登陸點周遭更會出現狂風暴雨。值得注意的是，花東地區的總雨量將非常可觀，目前估計可能會破千毫米，「總之，是強風豪雨最劇烈的地方，小心。」
🟡澎、金、馬「颱風中心可能通過」
靠颱風大環流及海峽地形加持下，風力將非常強勁，尤其澎湖地區在颱風出海後，核心通過上空時，風雨也會很有感。
更多「康芮颱風動態」相關新聞。