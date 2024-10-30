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▲最新美國（GFS）模式預測，康芮颱風明日可能從花東一帶靠近台灣陸地。（圖／Tropical Tidbits）

康芮颱風來勢洶洶！今(30)早增強為強烈颱風後，7級風暴風半徑持續擴大到320公里，歷年罕見。全球各國氣象單位路徑預報紛紛指向台灣東南部地區，又以日本氣象廳最北，瞄準花東一帶靠近。根據中央氣象署30日13時最新資料顯示，康芮颱風中心位置在北緯 19.6 度，東經 124.3 度，即在鵝鑾鼻的東南方約 440 公里之處，以每小時19公里速度，向西北進行，中心氣壓來到915百帕，近中心最大風速每秒 53 公尺（約每小時 191 公里），相當於 16 級風，瞬間最大陣風每秒 65 公尺（約每小時 234 公里），相當於 17 級風以上，七級風平均暴風半徑320公里，十級風平均暴風半徑120公里。根據國家災害防救科技中心(NCDR)彙整的各國氣象單位預報路徑顯示，康芮颱風路徑走向幾乎全往台灣東部至東南部地區接近，日本氣象廳預測最北，接近台東至花蓮一帶，此外，包含台灣中央氣象署以及美國海軍等機構，可能登陸地點多指向台東附近。此外，根據最新美國（GFS）模型預測也顯示，康芮颱風將挾帶強風豪雨自花東一帶接觸台灣陸地；根據中央氣象署最新風雨預報，宜蘭和花蓮山區總雨量，最高將可來到800-1200毫米。