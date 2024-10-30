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▲只要在 10 月 30 日～11 月 17 日到台灣寶可夢中心（Pokémon Center TAIPEI）消費，即可獲贈「Pokémon Trading Card Game Pocket 原創貼紙」。（圖／翻攝寶可夢官方）

寶可夢公司發行的全新手遊作品《Pokémon Trading Card Game Pocket》於今（30）日於 iOS/Android 雙平台正式上架，目前玩家每天都能免費獲得2個卡包，享受收集寶可夢卡牌的樂趣之外，現在台灣寶可夢中心還有能夠領取！全球寶可夢粉絲引頸期盼的卡牌手機遊戲《Pokémon Trading Card Game Pocket》（寶可夢 TCG Pocket），是一款能輕鬆收藏在全世界廣受歡迎的寶可夢卡牌的應用程式，從繪有懷念插畫的卡牌，到本作的獨家全新卡牌，透過唯有數位形式方可呈現的表現，而變得更加有趣、更為豐富的收藏體驗。《寶可夢 TCG Pocket》遊戲中有的3款擴充包「最強基因」登場，收錄了眾多在《寶可夢 紅／綠》中登場的寶可夢。玩家們可以在《寶可夢 TCG Pocket》進行與現實中一樣的遊玩寶可夢卡牌對戰之體驗，還能每天在《寶可夢 TCG Pocket》皆可獲得免費2包卡包進行開封，擴充包內容物從繪有懷念插畫的卡牌，到本作的獨家全新卡牌「實境卡」，每款擴充包收錄的內容都各有不同。寶可夢官方表示，只要在 10 月 30 日～11 月 17 日到台灣寶可夢中心（Pokémon Center TAIPEI）消費，即可獲贈「Pokémon Trading Card Game Pocket 原創貼紙」。原創貼紙的設計為本作品中登場的卡牌的卡背圖案。不僅如此，活動期間還能透過店內設置的大螢幕，享受《Pokémon Trading Card Game Pocket》的卡牌包開封體驗。寶可夢中心台北（Pokémon Center TAIPEI）新光三越台北信義新天地A11 3F10 月 30 日～11 月 17 日Pokémon Trading Card Game Pocket原創貼紙活動期間於Pokémon Center TAIPEI消費即可獲贈，每人限領 1 張，發完為止。