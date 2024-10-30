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洛杉磯道奇隊今（30）日以4：11不敵紐約洋基，系列賽被追成了3：1，儘管仍處於絕對優勢，但球隊也出現了一些隱憂，打擊方面大谷翔平在左肩受傷後只有1支安打進帳，基本上打擊火力靠著系列賽連4戰開轟的Freddie Freeman支撐，ESPN記者指出其他人「隱身在他之後」，點出其他人也必須要站出來發揮。ESPN道奇隊記者Blake Harri上在自己的社群網站上指出，道奇隊本系列賽的打擊表現雖然不錯，但其實大家都是躲在狀態極佳的Freeman身後，「一個大的問題是，除了Freeman，其他人的打擊表現並不強，光是他就佔了一半的分數。除了Freddie之外，其他打者在這個系列賽中總打擊率是1成96。」大谷翔平今日在世界大賽中首次敲出安打，他的打擊率為1成33，15次打擊僅有2支安打，沒有打點。Mookie Betts 15打數3安打，打擊率為2成，打回2分打點。Freeman的打擊率為3成13，16次打擊中擊出5支安打、其中4支是全壘打，打回10 分打點，誰是球隊「大腿」一目了然。談到大谷翔平時，總教練Dave Roberts表示自己不斷被問到大谷左肩傷勢的問題，但強調他並未受到此影響太多，但也點出此役大谷有一些靠著四壞球上壘的機會，直言「無法上壘的追打球」是不好的。另外，Roberts也強調大谷翔平今天的跑壘沒有任何問題，儘管他跑壘時的特殊手勢受到關注，今天跑壘時也一度滑倒，但是自己對他的表現很有信心。