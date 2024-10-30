第45屆韓國《青龍電影獎》入圍名單揭曉，曾以《分手的決心》在前年獲得影后榮銜的湯唯，本屆又以和導演丈夫金泰勇合作的影片《夢境Wonderland》提名最佳女主角，將和《破墓》金高銀、《金派特攻隊》羅美蘭等一起競爭，金泰勇也入圍了最佳導演獎，對手則有《12.12：首爾之春》金成洙、《破墓》張宰賢等。在台灣與韓國都締造賣座佳績的《破墓》，入圍最佳影片、導演、男女主角等12項獎，是最大贏家，入圍9項的《12.12：首爾之春》居次，頒獎典禮將於11月29日在韓國首爾汝矣島KBS大廳舉行。
重要入名單如下：
【最佳影片】
《辣手警探2》
《首爾之春》
《破墓》
《找死凶宅》
《之前的我們》
【最佳導演】
金成洙《12.12：首爾之春》
金泰勇《夢境Wonderland》
柳承完《辣手警探2》
李宗弼《絕地逃生》
張宰賢《破墓》
【最佳男主角】
李星民《找死凶宅》
李帝勳《絕地逃生》
黃晸珉《12.12：首爾之春》
鄭雨盛《12.12：首爾之春》
崔岷植《破墓》
【最佳女主角】
湯唯《夢境Wonderland》
高我星《我討厭韓國》
金高銀《破墓》
羅美蘭《金派特攻隊》
全道嬿《左輪手槍》
【最佳男配角】
丁海寅《辣手警探2》
具教煥《絕地逃生》
朴海俊《12.12：首爾之春》
李熙俊《找死凶宅》
柳海真《破墓》
【最佳女配角】
孔升妍《找死凶宅》
廉惠蘭《金派特攻隊》
李尚熙《路基完》
林知衍《左輪手槍》
韓善伙《變身機長》
【最佳男新人】
李到晛《破墓》
李正河《FIGHTING！女孩們》
魯尚炫《在熙的男，朋友》
姜勝浩《長孫》
朱鐘赫《我討厭韓國》
【最佳女新人】
俞利《Strike！娜英》
朴柱炫《兜風》
李周明《變身機長》
惠利《FIGHTING！女孩們》
河允景《對於女兒》
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【最佳影片】
《辣手警探2》
《首爾之春》
《破墓》
《找死凶宅》
《之前的我們》
【最佳導演】
金成洙《12.12：首爾之春》
金泰勇《夢境Wonderland》
柳承完《辣手警探2》
李宗弼《絕地逃生》
張宰賢《破墓》
【最佳男主角】
李星民《找死凶宅》
李帝勳《絕地逃生》
黃晸珉《12.12：首爾之春》
鄭雨盛《12.12：首爾之春》
崔岷植《破墓》
【最佳女主角】
湯唯《夢境Wonderland》
高我星《我討厭韓國》
金高銀《破墓》
羅美蘭《金派特攻隊》
全道嬿《左輪手槍》
【最佳男配角】
丁海寅《辣手警探2》
具教煥《絕地逃生》
朴海俊《12.12：首爾之春》
李熙俊《找死凶宅》
柳海真《破墓》
【最佳女配角】
孔升妍《找死凶宅》
廉惠蘭《金派特攻隊》
李尚熙《路基完》
林知衍《左輪手槍》
韓善伙《變身機長》
【最佳男新人】
李到晛《破墓》
李正河《FIGHTING！女孩們》
魯尚炫《在熙的男，朋友》
姜勝浩《長孫》
朱鐘赫《我討厭韓國》
【最佳女新人】
俞利《Strike！娜英》
朴柱炫《兜風》
李周明《變身機長》
惠利《FIGHTING！女孩們》
河允景《對於女兒》