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▲《破墓》是第45屆《青龍電影獎》入圍名單上的最大贏家，獲得最佳影片、導演、男女主角等12項提名。（圖／摘自IMDb）

第45屆韓國《青龍電影獎》入圍名單揭曉，曾以《分手的決心》在前年獲得影后榮銜的湯唯，本屆又以和導演丈夫金泰勇合作的影片《夢境Wonderland》提名最佳女主角，將和《破墓》金高銀、《金派特攻隊》羅美蘭等一起競爭，金泰勇也入圍了最佳導演獎，對手則有《12.12：首爾之春》金成洙、《破墓》張宰賢等。在台灣與韓國都締造賣座佳績的《破墓》，入圍最佳影片、導演、男女主角等12項獎，是最大贏家，入圍9項的《12.12：首爾之春》居次，頒獎典禮將於11月29日在韓國首爾汝矣島KBS大廳舉行。重要入名單如下：【最佳影片】《辣手警探2》《首爾之春》《破墓》《找死凶宅》《之前的我們》【最佳導演】金成洙《12.12：首爾之春》金泰勇《夢境Wonderland》柳承完《辣手警探2》李宗弼《絕地逃生》張宰賢《破墓》【最佳男主角】李星民《找死凶宅》李帝勳《絕地逃生》黃晸珉《12.12：首爾之春》鄭雨盛《12.12：首爾之春》崔岷植《破墓》【最佳女主角】湯唯《夢境Wonderland》高我星《我討厭韓國》金高銀《破墓》羅美蘭《金派特攻隊》全道嬿《左輪手槍》【最佳男配角】丁海寅《辣手警探2》具教煥《絕地逃生》朴海俊《12.12：首爾之春》李熙俊《找死凶宅》柳海真《破墓》【最佳女配角】孔升妍《找死凶宅》廉惠蘭《金派特攻隊》李尚熙《路基完》林知衍《左輪手槍》韓善伙《變身機長》【最佳男新人】李到晛《破墓》李正河《FIGHTING！女孩們》魯尚炫《在熙的男，朋友》姜勝浩《長孫》朱鐘赫《我討厭韓國》【最佳女新人】俞利《Strike！娜英》朴柱炫《兜風》李周明《變身機長》惠利《FIGHTING！女孩們》河允景《對於女兒》