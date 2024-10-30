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名嘴李正皓今（30）日被週刊踢爆，與三立電視台記者馬郁雯秘戀中，馬郁雯被直擊下班後不回家，卻到李正皓「愛巢」的社區待到天亮。對此，李正皓稍早在節目中首度回應戀情，強調「不可能去討論這種兒女私情，滴滴答答的小事」，笑著說私領域不回應。根據週刊報導，李正皓與馬郁雯熱戀中，10月除了馬郁雯因公出差外，一週至少有2至3天到李正皓家中過夜，白天才自行搭計程車離去。李正皓稍早在政論節目《94要客訴》中一開場，就被網友洗版問戀情，李則笑說「從沒有開場前，（網友）就留言成這樣了」，直言太離譜，表示節目是高品質、是有水準的，「不可能去討論這種兒女私情，滴滴答答的小事」，笑著說私領域不回應。對此，三立集團回應「不評論同仁的私領域，但兩位都是三立優秀同仁，在不影響工作的情況下，給予私人空間與祝福」。