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台中市一名女騎士24日前往大肚山望高寮看夜景，途中有員警攔查4部機車，她正好從路邊經過，員警誤以為是要衝撞警方，拿出拋射式電擊槍按下電弧聲威嚇。女騎士質疑警方執法過當。警方則說，女騎士當下有些微蛇行，且沒有減速跡象，才用電弧聲示警，並未電擊，並於騎士熄火下車後即停止使用，現場依規定查證人員身分、車籍無誤後即讓其離去。台中市烏日分局表示，113年10月24日22時45分許大肚分駐所接獲民眾報案指稱在臺中市大肚區華山路一帶有多部機車聚集，遂由員警前往現場查察，起初於現場攔查機車4部，經盤查完畢後，又發現後方有1部普重機駛來，經示意攔停後，該駕駛沒有減速跡象，經員警判斷疑有衝撞員警之嫌，為避免發生嚴重碰撞傷害事故，執勤員警遂使用拋射式電擊器警戒，以電擊器產生電弧聲用以警示駕駛人，過程中並未有對駕駛施以電擊之情，並於騎士熄火下車後即停止使用，現場依規定查證人員身分、車籍無誤後即讓其離去。烏日分局昨公佈執勤密錄畫面，同時呼籲表示執法公權力不容挑戰，呼籲民眾切勿有競駛、競技等危險駕車行為，並應遵守道路交通安全規則，維護自身及他人生命安全。