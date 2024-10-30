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中央災害應變中心今（30）日下午進行第3次工作會報，行政院長卓榮泰聽聞各部會報告後，表示從今晚10時至週五晚間10時這48小時內，全台可能暴露在暴風圈內，在此之前務必掌握最後備災的黃金期。卓榮泰表示，康芮颱風暴風圈已經逐漸靠近台灣陸地，預計今天晚間10時至週五晚間10時這48小時內，台灣都可能暴露在暴風半徑內，現在到晚間將是備災的黃金時期，「雖然知道它的威力可能會減少，但是48小時台灣都有看得到的一些威脅」，所以必須提高警覺，面對各種災害，他提醒，中央災害應變中心務必與地方政府保持聯繫，協助全國民眾將災害降到最低，尤其是新北、宜蘭、花蓮、台東、屏東等6縣市淹水警戒地區，以及上述6縣市，再加上台北、桃園、南投、嘉義及高雄的坡地易致災地區，都要跟地方政府提醒準備工作。另外，上週嘉南地區發生規模4.9的地震，再加上先前凱米、山陀兒兩颱風造成土質鬆軟等潛在損害，各類還在陸續重建工程，要求各地完成工程防護工作。中央也要提醒地方政府，針對災害脆弱地形地區執行預警性撤離措施，並掌握應撤離或安置人數。針對東部蘇花公路、南橫公路及南北回鐵路，考量到今年頻繁的地震、颱風及豪雨，導致部分路段土壤邊坡脆弱，交通部務必提前規劃交通運輸機制，即時對用路人發布交通訊息，卓榮泰也提醒，各單位要預先準備抽水機、發電機、道路搶修機具等救災設備跟人力的部署，各種設備保持全國性隨時調度的能力，要求台電、台水都維持高效率的待命搶修準備。而在凱米颱風後，全國有8.2萬戶農民出現33.07億元的農業損害，提醒一旦出現農損，那麼就盡快啟動作業，協助農民恢復生產。農業部也要留意災後民生物資、市場秩序及物價穩定，最後，卓榮泰指示，各部會依據最新氣象資訊執行工作，包括要求各部會以新聞稿、社群平台圖卡積極對外說明颱風動向，並提醒各部會在這最後的黃金時期做全面性整備，不要忽略每一個細節，希望未來48小時能夠安然度過。