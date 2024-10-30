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康芮颱風（國際命名：KONG-REY）今（30）日升級強颱，中央氣象署一早也發布陸上警報，預計周四中午後登陸台東附近，民眾最關心的就是是否會放颱風假。不過媒體人陳揮文認為「不應該放颱風假」，並呼籲因颱風假損失利益的民眾勇敢、大聲說出訴求，「我們要國際化，要跟其他國家地區看齊，行之有年的颱風假應該取消。」針對氣象署新增晚上9點颱風預報提供給線市府參考，陳揮文29日在《飛碟晚餐 陳揮文時間》指出，若遇到龜速颱風，延後2小時宣布其實於事無補，應該要溯本清源，告訴大家這些年來放的颱風假是錯的。陳揮文認為，不應該放颱風假，而很多因為颱風假而沒有賺錢、受到影響的朋友，例如領日薪的勞工，應勇敢、大聲說出自己訴求；尤其是各行各業的老闆，相關服務業、餐飲業、團膳等，延後宣布是否放假，不能久放的食材就變成成本，甚至虧錢。陳揮文表示，台灣應該要跟其他國家地區看齊、要國際化，「行之有年的颱風假應該取消，其他應變措施可以應變調整，但我們不應該再放假了。」