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台中市政府為捍衛民眾行的安全，市長盧秀燕今（30）日上午親自到自由路與康樂街口站崗查驗63處易肇事路口工程改善情形，並稽查路口交通工程改善績效，該路段增加行人專用時相、紅綠燈放大、綠斑馬、交通號誌秒數倒數等設施後，一個月期間交通事故件數下降38%，顯見成效。盧秀燕也強調，公車行駛安全絕不妥協，要求駕駛落實路口轉彎「停看行」，宣示台中無限期公車大執法，展現守護行人的決心與行動力。盧秀燕表示，全國有799個路口被交通部列為易肇事路口，其中台中市佔了63個，市府目前積極改善易肇事路口，預計在年底前完成，而台中女中旁的康樂街與自由路交岔口正是其中的易肇事路口，此處汽機車、公車交通繁忙、人潮眾多，因此特別前來視察。今日上午7時30分，正值學生上學時間，盧秀燕在西區自由路與康樂口稽查公車駕駛行車是否落實「停看行」，台中女中與居仁國中上學的學生，看到市長紛紛揮手打招呼。盧秀燕補充，該處是台中女中與居仁國中上下學的主要路段，鄰近台中地方法院，以及周邊數間公營行庫，上下班時間該路口人車潮眾多。為捍衛行人路權，市府積極調整該處行車與行人方向，新增時段利用特殊時相行走，保障用路人安全。交通局指出，台中市63處易肇事路口已完成改善35處，預計年底可全部完成，另包含讓行人穿越線「搬家」退縮166處保障行人通行安全、庇護島增加258座，方便行人通過較長道路時有喘息空間，還有於夜間發揮照亮行人功用的行穿線照明達23處、行人專用早開燈示138處、行人早開時相389處、綠斑馬768處、突破無實體人行空間，改設標線型人行道181處，受好評的標線型人行道，綠色標線被民眾稱為「薄荷牙膏」，識別明確的標線型人行道，總計全長達20.66公里，交通局持續依路況需求擴大施作中。交通局長葉昭甫表示，市府守護市民安全，絕對無妥協空間，針對違規客運業者，計入「台中市市區汽車客運營運與服務評鑑計畫」，納入後續年度營運虧損補貼依據，列為客運業者競標路權和申請既有路線續營的參考，也加速進行易肇事路口工程改善，從標線改善，號誌提醒，提升友善交通環境。警察局長李文章指出，自由路和康樂街口未施工改善前，交通事故發生件數，統計今年1月至8月，共發生交通事故13件，平均每月1.6件；待交通局在9月29日劃設綠斑馬完工後，迄10月29日止，該路口發生1件交通事故，肇事原因為行人違規闖紅燈，與普重機發生碰撞，1個月期間交通事故件數下降38%，劃設綠斑馬後見成效，目前也增編義交協助交通疏導，守護台中女中、居仁國中及大同國小，師生上、放學交通安全。交通局補充，公車不只駕駛一人行駛，更身負載送全車乘客的責任，交通局要求公車業者安裝先進駕駛輔助系統(ADAS)，年底將全數完成，控管駕駛行車行為和習慣，增加科技輔助，駕駛以熱忱服務市民的心，讓台中公車成為流動的城市名片，打造成「台中好行，你行我也行」的宜居生活環境。