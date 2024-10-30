康芮颱風以強烈颱風之姿逐步靠近台灣，目前七級暴風圈已經達320公里，是個超大型颱風，威力不可小覷！中央氣象署持續發布海上陸上颱風警報，目前全台已經有18地區列入警戒範圍，越晚風雨是越大。《NOWnews》特別整理康芮颱風最新動態資訊，包括最新位置及路徑、登陸時間地點、風雨時程、週四停班停課達標縣市，提供民眾一文看懂，也提醒大家隨時關注氣象署最新颱風動向，以及做好防颱準備！
康芮颱風強颱之姿襲台！路徑沒變「明中午至傍晚台東一帶登陸」
根據中央氣象署最新資料，康芮颱風在下午2時中心位置北緯19.7度、東經124.2度，以每小時20公里速度向西北轉北北西前行，近中心最大風速每秒已達53公尺，相當於16級風，瞬間最大陣風每秒65公尺，相當於17級風以上，七級風平均暴風半徑擴大至320公里，十級風暴風半徑約120公里。
康芮颱風最新路徑沒有太大變化，預計將以強烈颱風等級襲台，今天晚上康芮颱風暴風圈將觸陸，在週四凌晨暴風圈籠罩全台，而颱風中心最快將在明週四（30日）中午至傍晚，從台東一帶登陸，如果路徑都沒改變，這將是台灣今年第二個以強颱登陸台灣的颱風，上一個是7月下旬的凱米颱風。
康芮颱風最新風雨時程！花蓮、台東、恆春半島嚴防狂風暴雨
臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，康芮颱風可能是近20年最大侵台的颱風，路徑評估這次高壓的導引氣流十分穩定，康芮已經明確加速，穩定朝台灣東南部前進，預計中心將從「恆春到花東」區間通過，週三深夜至週五白天，康芮颱風距離台灣最近，影響最劇烈為週四整天，中心在白天登陸，隨後在週四深夜進入台灣海峽，週五白天，颱風快速減弱並且遠離台灣，影響結束。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」提到，康芮颱風影響是全台有感，尤其強風感受上更加強烈，其中花蓮、台東、恆春半島再次成為風雨第一線，又是颱風中心直襲，要嚴防颱風核心等級的狂風暴雨，尤其登陸點附近的風雨會相當暴力，花東預估累積雨量也非常可觀，總雨量可達破千等級，民眾需要多多留意！
康芮颱風31日全台停班停課機率高！風雨預估10縣市已經達標
大家最關心的停班停課問題，根據氣象署最新風雨預估資料，目前在明日已經達到停班停課標準的有台北市山區、新北市山區、桃園市山區、南投縣山區、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、屏東縣、澎湖縣、連江縣，共10個縣市，但實際是否停班停課，仍依照各縣市公告為主。
氣象粉專「觀氣象看天氣」則表示，周四全台停班停課機率最高，但周五是否會繼續放？就要看各地縣市政府怎麼決定，若康芮路徑偏南通過南部沿海的話，南部又將出現如同山陀兒般的強風豪雨，還是要持續留意颱風動向。而今晚的北北基桃預計8點宣布停班停課資訊，台中市則是10點宣布，民眾也要多加注意縣市公告哦！
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根據中央氣象署最新資料，康芮颱風在下午2時中心位置北緯19.7度、東經124.2度，以每小時20公里速度向西北轉北北西前行，近中心最大風速每秒已達53公尺，相當於16級風，瞬間最大陣風每秒65公尺，相當於17級風以上，七級風平均暴風半徑擴大至320公里，十級風暴風半徑約120公里。
康芮颱風最新路徑沒有太大變化，預計將以強烈颱風等級襲台，今天晚上康芮颱風暴風圈將觸陸，在週四凌晨暴風圈籠罩全台，而颱風中心最快將在明週四（30日）中午至傍晚，從台東一帶登陸，如果路徑都沒改變，這將是台灣今年第二個以強颱登陸台灣的颱風，上一個是7月下旬的凱米颱風。
康芮颱風最新風雨時程！花蓮、台東、恆春半島嚴防狂風暴雨
臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，康芮颱風可能是近20年最大侵台的颱風，路徑評估這次高壓的導引氣流十分穩定，康芮已經明確加速，穩定朝台灣東南部前進，預計中心將從「恆春到花東」區間通過，週三深夜至週五白天，康芮颱風距離台灣最近，影響最劇烈為週四整天，中心在白天登陸，隨後在週四深夜進入台灣海峽，週五白天，颱風快速減弱並且遠離台灣，影響結束。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」提到，康芮颱風影響是全台有感，尤其強風感受上更加強烈，其中花蓮、台東、恆春半島再次成為風雨第一線，又是颱風中心直襲，要嚴防颱風核心等級的狂風暴雨，尤其登陸點附近的風雨會相當暴力，花東預估累積雨量也非常可觀，總雨量可達破千等級，民眾需要多多留意！
康芮颱風31日全台停班停課機率高！風雨預估10縣市已經達標
大家最關心的停班停課問題，根據氣象署最新風雨預估資料，目前在明日已經達到停班停課標準的有台北市山區、新北市山區、桃園市山區、南投縣山區、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、屏東縣、澎湖縣、連江縣，共10個縣市，但實際是否停班停課，仍依照各縣市公告為主。
氣象粉專「觀氣象看天氣」則表示，周四全台停班停課機率最高，但周五是否會繼續放？就要看各地縣市政府怎麼決定，若康芮路徑偏南通過南部沿海的話，南部又將出現如同山陀兒般的強風豪雨，還是要持續留意颱風動向。而今晚的北北基桃預計8點宣布停班停課資訊，台中市則是10點宣布，民眾也要多加注意縣市公告哦！
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