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▲林依晨端起小蛋糕慶生，許願「希望能對世界釋出更多善意」。（圖／林依晨IG）

▲林依晨以《不夠善良的我們》入圍戲劇節目女主角獎。（圖／《嗨！營業中》官方臉書）

女星林依晨先前經歷「成都人」風波，近期又以台劇《不夠善良的我們》入圍第59屆金鐘獎迷你視后，雖然最後敗給許瑋甯，她在劇中精湛演技仍備受外界好評。昨（29）日林依晨迎來42歲生日，她在IG曬出一系列老公視角慶生照，感慨這1年學到很多，並許願「對世界上更多角落釋出更多善意」。林依晨在IG曬出多張在餐廳慶生的照片，有感而發寫下：「又生日了，感謝我平安健康地過了這一年，感恩成就我的所有人、物和事件，學習到了很多不同的功課。」此外，她也許下生日願望，「該將自己所得所學分享給需要的人，也應當對世界上更多角落釋出更多善意」。畫面中林依晨畫著淡妝，一身輕便打扮，對鏡頭露出燦爛笑容，而掌鏡人疑似是特地返台的老公林于超，照片中散發著甜密氛圍。貼文曝光後，許多演藝圈好友紛紛在第一時間獻上祝福，包括不老男神鄭元暢、楊千霈、楊謹華、鳳小岳等人都現身留言區。粉絲們看見女神的不老神顔也不禁大讚：「生日快樂，好美的妳」、「心目中永遠的女神」、「歲月有痕迹，但是你很美麗！」林依晨今年以《不夠善良的我們》入圍金鐘迷你劇集女主角獎，她在劇中大膽挑戰新戲路，飾演遊走在情慾之間、成功奪愛的第三者「簡慶芬」，不過最終獎項被同劇的許瑋甯拿下。而林依晨看到好友楊謹華、鄭元暢首度拿下本屆金鐘獎獎項，也在台下忍不住激動落淚。