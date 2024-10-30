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▲陳美鳳無論是外貌還是身材都保持的很好，被好友笑「難怪站務人員會誤會」。（圖／陳美鳳臉書）

有「最美歐巴桑」之稱的陳美鳳，實際上已經68歲，不過因為她凍齡有術，常常讓人以為她還沒年過花甲。今（30）日她在臉書上分享自己拿著敬老卡搭乘捷運，卻被站務人員追上來誤以為她拿家中長輩的悠遊卡來用，也讓陳美鳳笑說：「這是一場美麗的誤會！」陳美鳳凌晨在臉書發文分享自己昨天一個人坐捷運回家，拿出「敬老卡」刷卡進站，要準備搭乘手扶梯到對面方向搭車時，突然聽到後面有一個很快的腳步聲朝她靠近，接著對方詢問：「妳剛剛是用敬老卡嗎？」她回「是」，再一邊發抖一邊把手中的敬老卡拿給對方看，內心超崩潰的她說：「此時的我超挫，不知道他要幹嘛！」站務人員後來向陳美鳳解釋，是想確認是不是有年輕人拿家中長輩的悠遊卡來刷，同時也大讚陳美鳳看起來真的太年輕，此時陳美鳳才鬆一口氣說：「你嚇到我了，你真的嚇到我了啦！」更誇讚站務人員真的超敬業！貼文曝光後，演員胡鴻達在底下留言：「因為美鳳姐是美魔女！哈哈哈～」曾雅蘭也笑說：「真的太年輕～不能怪站務員」其他網友紛紛大讚陳美鳳是最美歐巴桑，「美鳳姊保養的太好，體態比年輕人還棒」、「美鳳姐太年輕了，當然會被誤會」。