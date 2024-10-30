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強颱康芮襲台預計在今（30）日晚間11時許接觸台灣陸地，行政院長卓榮泰下午進駐中央災害應變中心並做出5點提醒，強調從今晚10時起48小時，台灣暴露在暴風半徑中，要特別提高警覺，中央要持續與地方務必保持聯繫，讓民眾災害降到最低，淹水警示區包括新北、基隆、宜蘭、花蓮、台東 與屏東，易致災地區則為台北、桃園、南投、嘉義與高雄，台灣這段時間面臨好幾次挑戰，要求各部會在防災最後黃金時間做好準備，不要輕忽任何細節，安然度過風災。卓榮泰聽取報告後關注沿海地區船隻疏離與擱淺船隻狀況，另關注花蓮地區鐵公路工程，說明暴風圈逼近台灣，現在到今天晚上是準備工作黃金時期，從今晚10時到周五晚間10時，台灣暴露在暴風半徑中，雖颱風威力減少，但這48小時要提高緊覺，面對複合式災害，中央災害應變中心跟地方務必保持聯繫，讓民眾拆害降到最低。卓榮泰示警，台灣淹水警示區域包括新北、基隆、宜蘭、花蓮、台東 與屏東，易致災地區則為台北、桃園、南投、嘉義與高雄。並作出5點提醒，首先氣象署已經由投放送雷達，即時增加提供防災颱風情資預報服務，要求相關單位以新聞稿或社群平台積極對外說明颱風動向。其次，上周末嘉南地區發生規模4.9地震，加上過去颱風造成土石鬆軟，全台各地還有重建中工程，各單位要加強工程現場防護工作，儘早啟動應變作為；第三，內政部相關部會，對於易致災高風險區，要進行預警式撤離工作，包括老人、小孩、孕婦或慢性病等，儘早執行預防性撤離，應該掌握確實狀況、撤離與安置的人數。第四，東部地區蘇花公路、南橫公路、南北迴鐵路，因頻繁地震與颱風，導致土壤邊坡脆弱地區路段，要求交通部提前規劃交通運輸機制，即時對用路人發布交通訊息，必要時即時有效啟動海空疏運。第五，進駐機關要做最充分的準備，因應各種狀況，抽水機、發電機與道路搶修機具等人力部署，設備保持全國性必要時因應調度機動能力，而台水、台電也要做好搶修待命準備，確保民生基礎設施功能韌性，讓颱風對民眾影響降到最低。卓榮泰也再次感謝海委會、海巡弟兄與國軍部隊機動待命，讓民眾在遭遇風災之際有背後有最有效率的部隊協助，而颱風過後農損補助也務必簡化流程，協助農漁民儘速恢復到正常生活，而颱風後民生物資重要，市場秩序各種物價穩定，農委會必須積極擔負起這工作。最後呼籲第一線同仁務必提高警覺，在保護民眾安全同時，執勤一定要注意自身安全，重申最後的防災整備黃金時期，不要輕忽任何細節，安然度過風災。