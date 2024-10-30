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台北股市今（30）日終場下跌106.16點或0.46%，收在22820.43點，23000點得而復失，日K連3黑，5日、月線得而復失，成交量為3278.51億元；其中三大法人合計賣超0.44億元。觀察三大法人今日籌碼動向，外資「連2賣」賣超28.25億元；投信「連2買」，今日買超27.82億元；自營商（自行買賣）「連2賣」賣超0.01億元，合計三大法人賣超0.44億元。美國股市昨日漲多跌少，由科技股領漲，費半指數大漲逾2%，激勵台北股市今日開盤上漲58.54點、來到22985.13點，盤中最高一度來到23116.33點，可惜上攻力道不足，尾盤殺低、終場下跌106.16點或0.46%，收在22820.43點，23000點得而復失，日K連3黑，5日、月線得而復失，成交量為3278.51億元。中小型股也同步尾盤走低，櫃買指數開盤上漲0.25點、來到264.62點，最高一度來到265.5點，尾盤跟隨大盤走低，終場下跌0.15點或0.06%，收在264.22點，日K連5黑，季線得而復失，成交量為大幅縮小到727.93億元。權值股跌多漲少，台積電今日以1040元，盤中最低一度來到1035元，最高一度來到1055元，們想到尾盤賣壓湧現，最後一盤爆出6995張賣單，終場收在最低價1030元、下跌10元或0.96%，跌破月線關卡，拖累大盤指數就有77點；鴻海以209.5元開出，盤中最高一度來到215.5元，尾盤在買單挹注下，逆勢收紅，上漲2元或0.95%，收在211.5元，日K終結連2黑，不過短期均線5日、10日線得而復失，挹注大盤指數就有8點；聯發科則是表現震盪，今日盤下開出後、一度翻紅來到1315元，尾盤也隨著賣壓襲擊，終場下跌10元或0.77%，收在1290元，日K連2黑，拖累大盤指數就有4點。今日個股成交量排行榜前五名：鴻準、恩德、群創、鴻海、新唐；個股成交值排行榜前五名：台積電、鴻準、鴻海、世芯-KY、欣興。