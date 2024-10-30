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康芮颱風來勢洶洶！今(30)早增強為強烈颱風，7級風暴風半徑持續擴大到320公里，不僅暴風範圍廣闊，康芮颱風的颱風眼也相當大，就連美國大氣學者也直呼罕見。根據中央氣象署30日14時最新資料顯示，康芮颱風中心位置在北緯 19.7 度，東經 124.2 度，即在鵝鑾鼻的東南方約 420 公里之處，以每小時20公里速度，向西北進行，中心氣壓來到915百帕，近中心最大風速每秒 53 公尺（約每小時 191 公里），相當於 16 級風，瞬間最大陣風每秒 65 公尺（約每小時 234 公里），相當於 17 級風以上，七級風平均暴風半徑320公里，十級風平均暴風半徑120公里。根據美軍最新觀測資料顯示，康芮颱風的颱風眼直徑達100公里，這樣的大小讓許多大氣科學研究者和追風達人感到震撼，在美國陸軍司令部擔任氣象研究的大氣科學學者韋柏(Eric Webb)也在X上表示，康芮颱風有著如此強的強度，絕對是自己見過最大的颱風眼之一。在YouTube上多達62萬用戶訂閱的美國天氣YouTuber「Max Velocity」也提到，這可能是自己見過最大的眼睛；亦有許多美國大氣愛好者看到康芮的超大範圍暴風圈和巨型颱風眼，紛紛想起了過去帶來極大災害的威爾瑪颶風和麗塔颶風。準備抵達台灣的美國追風達人摩格曼(Josh Morgerman)也提到，康芮颱風的颱風眼是個相當壯觀的範本，颱風眼獨特到令人著迷，但他也表示，台灣民眾並沒有對颱風到來驚慌失措，仍照常生活。