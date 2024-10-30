康芮颱風升級成強颱，預計將於明（31）日在台灣東南部登陸，網友也紛紛關心在台東「鏡頭君」們，紛紛到東部海岸國家風景管理處的即時影像頻道中留言，集氣加油喊話「要撐住！」、「三仙台有點可怕」、「謝謝不畏風雨的鏡頭君」。
根據中央氣象署天氣預報，康芮颱風預計將在31日下午至傍晚從台灣東半部花蓮以南之地區登陸，目前全台除台北市外，21縣市的風力狀況，都有達到停班停課標準，部分縣市山區雨量皆已達標。
其中東部海岸國家風景管理處的「鏡頭君」們，正在即時播送台東風雨實況，隨著風雨漸增，鏡頭也被雨勢打霧，但可清晰聽見大風大雨的收音，讓不少網友湧入直播間留言，為在東海岸的「鏡頭君」們加油打氣，紛紛留言「康芮強颱了。鏡頭撐住啊！」、「浪越來越大了，鏡頭君加油啊要撐住阿」、「源頭喇叭破音爆裂聲」、「謝謝不畏風雨的鏡頭君」。
最後東部海岸國家風景管理處也提醒，觀浪台預計在晚間六點半之後關台，也提到目前長虹橋島上的網路有點不穩。
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其中東部海岸國家風景管理處的「鏡頭君」們，正在即時播送台東風雨實況，隨著風雨漸增，鏡頭也被雨勢打霧，但可清晰聽見大風大雨的收音，讓不少網友湧入直播間留言，為在東海岸的「鏡頭君」們加油打氣，紛紛留言「康芮強颱了。鏡頭撐住啊！」、「浪越來越大了，鏡頭君加油啊要撐住阿」、「源頭喇叭破音爆裂聲」、「謝謝不畏風雨的鏡頭君」。
最後東部海岸國家風景管理處也提醒，觀浪台預計在晚間六點半之後關台，也提到目前長虹橋島上的網路有點不穩。
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