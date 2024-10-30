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洛杉磯道奇二刀流選手大谷翔平今（30）日在世界大賽G4，擔任指定打擊、第一棒出戰紐約洋基。大谷在5局敲出肩膀半脫臼後的首支安打，整場4打數僅1安打，最終道奇以4：11不敵洋基，無緣橫掃奪冠。賽後，道奇教練Dave Roberts表示，大谷的表現下滑並非肩傷影響，而是應該在選球上更加謹慎，以爭取更多上壘機會。比賽首局，大谷翔平第一打席擊出內野高飛球遭接殺。接著，3局第二打席同樣面對Gil，他再次出棒攻擊滑球，但形成中外野飛球出局。5局無人出局且一壘有人的情況下，大谷面對左投Tim Hill擊出中間方向安打，這也是他肩膀受傷後的首支安打。第7局，大谷在關鍵的得點圈機會中，最終揮空三振。針對大谷肩傷是否影響其打擊，Roberts賽後表示：「我詢問他很多次，但（受傷）並未對他的表現造成影響，他自己也不認為有影響，只是追打了幾顆壞球而已。我認為有幾次他應該更謹慎選球，爭取更多保送機會。」此外，大谷翔平在5局擊出安打，並滑進二壘時，外界對肩傷復發產生疑慮。對此，Roberts回應：「目前大谷肩膀並無大礙。今天晚上他還有滑壘，我不認為這會成為問題，他應該不會嘗試盜壘，但目前看來這並沒有造成太大阻礙。」大谷翔平在世界大賽前4戰，累積15打數，擊出2安打，2次四壞保送和1次觸身球保送，吞下4次三振，打擊率只有0.133。