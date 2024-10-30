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▲張鈞𡩋飾演的醫生和許安植飾演的檢察官，在劇中因立場不同而產生衝突。（圖／公視、中華電信、瀚草文創）

▲「越南影帝」連炳發飾演來自越南的外科醫生。（圖／公視、中華電信、瀚草文創）

張鈞𡩋、連炳發、楊一展、許安植、夏騰宏及蔡亘晏（爆花）合作國際醫療犯罪影集《The Outlaw Doctor化外之醫》，將於11月9日在金馬影展舉行世界首映，星光場開賣即秒殺，該片將於金馬影展在大銀幕播放第1、2集，屆時主演將共同出席映後與粉絲互動，這是張鈞𡩋繼《白色巨塔》後再次披上白袍的作品，粉絲們格外期待。張鈞𡩋在劇中飾演的「鄭琬平」是一位充滿奉獻精神的醫生，她努力治療病童，卻在忙碌中忽略了家庭。她為此進行醫療相關的田野調查和練習，她表示：「這次的挑戰讓我進入醫院觀摩學習，並與多位醫生交流，也特別觀察了女性醫師的生活。尤其，劇中對於移工經歷的理解，我相信《The Outlaw Doctor化外之醫》會讓大家感受到許多新視角。」有趣的是，張鈞𡩋好奇地問醫師：「什麼樣的個性適合來選外科醫師？」醫師回答：「像妳就很適合！」原來戲外她沉著冷靜的個性，是成為外科醫生的重要特質之一。越南影帝連炳發飾演的范文寧是一位因母親重病而不得不在台灣拚搏的清潔工，他表示為該角色做足準備：「這是我第一次演醫生，我利用每個機會觀察和學習，這是一個全新且具挑戰性的領域，但我覺得它既刺激又有趣。」在開拍之前，演員們還參加了由專家和醫生主辦的手術工作坊：「我還獲得了手術器械，可以每天在飯店練習，並且有定期的測試，專家會評估我的技術。」楊一展則飾演人力資源公司的仲介，要八面玲瓏同時看盡人情冷暖，人生百態，又要面對許多灰色地帶而只為生存，坦言該角讓他著實在人生上上了一堂課。許安植飾演因醫療糾紛與張鈞𡩋角色產生衝突的檢察官，她希望觀眾能因為該劇注意到更多不容易被看見的議題。夏騰宏則飾演一位外事警察，面對失聯移工抓捕時的身分認同衝突。他表示：「這是一部融合不同文化和題材的作品，希望能帶給觀眾全新體驗。」蔡亘晏（爆花）在劇中則是張鈞𡩋的最強護理師助手，她同樣期待該劇的面世：「身為戲中的一員，真的很榮幸，我跟大家同樣期待首映！」該劇講述了在深夜幽暗的停屍間，一場祕密手術使兩位素昧平生的角色命運交織，女醫生鄭琬平（張鈞𡩋飾）專心治療病童，卻忽略了自己的孩子；越南清潔工范文寧（連炳發 飾）為了母親的醫療費拚命賺錢，面對非法執業的風險。這部劇以真實社會議題為背景，深入探討地下社會中人性的掙扎與艱辛，由金鐘導演廖士涵與詹淳皓聯手執導，呈現引人深思的故事。