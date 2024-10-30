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台中市西屯區「秋紅谷生態公園」為全台獨特的下凹式滯洪池公園，園內水池孕育的黑天鵝家族因其優雅姿態深受市民喜愛，不過日前黑天鵝因誤食違規釣魚留下的鈎線而受傷，所幸公園維護人員及時發現送醫，已恢復休養中。台中市政府建設局提醒，黑天鵝有專業飼養員餵食，請民眾勿隨意餵食、丟棄垃圾或在園區釣魚，共同守護黑天鵝的家園。市府建設局公園維護人員10月27日傍晚發現，秋紅谷其中一隻黑天鵝嘴部掛有紅線，且行為異常躁動，隨即進行誘捕並送至動物醫院檢查。經X光檢查發現，黑天鵝胃部纏繞大量線狀異物，若不及時處理，恐危及生命。經醫療團隊長達6小時的細心搶救，順利取出異物，黑天鵝目前在醫院休養中。建設局長陳大田表示，這隻約8至9個月大的年輕公黑天鵝因誤食遺留於水中的釣魚鈎線引發不適，所幸維護人員細心觀察，及時發現並送醫搶救。釣魚鈎線可能因過去公園內的違規垂釣行為而遺落，對黑天鵝的生態安全造成威脅。建設局指出，秋紅谷公園已為迎接黑天鵝家族打造適合的生活環境，並進行園區內潛在危險物品的清除作業；提醒民眾，如發現黑天鵝受傷，可立即通知現場維護人員或撥打1999專線，由專業團隊提供治療；另若有違反《臺中市公園及行道樹管理自治條例》所列公園不得從事之丟棄垃圾、釣魚等行為，可處新台幣1200元以上、6000元以下罰鍰。