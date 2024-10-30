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▲POP MART泡泡瑪特第三季度收入將增長120%至125%，業績「遠超市場預期」。圖為台灣首家門市插旗信義區。（圖／記者鍾怡婷攝，NOWnews資料照）

中國經濟疲軟，出現消費降級狀況，在年輕人身上尤為明顯。不過中國年輕人在省錢的同時也進行「悅己消費」，越來越願意花錢購買看似無用且昂貴，但能為他們帶來快樂或改善心情的物品，與整體零售業低迷形成鮮明對比。有媒體指出，這也反映出他們對當下中國政治經濟前景的絕望。根據大紀元報導，中國出現了消費降級潮，在年輕人身上尤其表現明顯，甚至連社群平台都出現了「年輕人變得摳門」的話題討論，引起廣泛關注。據《2023年年輕人省錢報告》數據，有超過四成的年輕人都有記帳習慣，越來越多年輕人會通過拼單、滿減和折扣等各種形式省錢。與此同時，年輕人對於錢有新的理解，像是一杯咖啡等於一箱牛奶；一次電影等於一盒雞蛋；一次計程車費等於一個月的大眾交通運輸費用。年輕人並沒有放棄購物，但逛街時「只逛不買」、只看「跳樓價」衣服；更喜歡在高檔商場的地下室閒逛，那裡有更多平價商店。平價替代品成了新常態，消費者變得更加謹慎和挑剔，花更多時間去研究和比價，尋找真正的優惠。對於奢侈品、珠寶首飾等高價商品的需求明顯減少，或是出現「換手機殼但不換手機」等行為，就連飲食也要使出剩菜盲盒、老人餐廳、超市食堂等省錢招數。儘管年輕人對日常必需品變得精打細算，但仍會在「必要」時慷慨解囊，為興趣和情感體驗買單，如旅行和娛樂。這從盲盒玩具零售商「泡泡瑪特」的業績就能窺見一二。最近，總部位於北京的泡泡瑪特發布業務報告顯示，估計其第三季度收入將增長120%至125%，業績「遠超市場預期」。泡泡瑪特的客群主要是出生於1996年至2012年之間的Z世代，在中國約有2.8億人，他們推動的「情感消費」趨勢，與中國整體經濟放緩形成鮮明對比。不少人表示，購買盲盒玩具是在「為愛買單」，因為盲盒裡的產品「很可愛」，「能給人一種精神上的滿足」。報導指出，除了泡泡瑪特外，一些被稱為二次元文化產品和「電子布洛芬（止痛藥）」，如迪士尼角色玲娜貝兒、泰國奶油熊、三麗鷗、線條小狗、吉伊卡哇等，也是年輕人的一劑「情緒解藥」，這些消費都被稱為「悅己消費」。對於中國年輕人的這種消費趨勢，中國自由撰稿人范女士向大紀元表示，這是很奇怪的現象，我覺得這是末世的景象，因為人如果要考慮未來，他就會進行籌劃，我的錢要用在什麼地方，會有責任心。」范女士說，年輕人這個消費群體也不是很有錢，他們都不管這一切，只管眼前，就是活在當下很壓抑，沒有希望，很絕望，就是及時行樂，可能是這樣的，不然真的很無法理解。她進一步稱，年輕人看不到希望，工資又低，房價又高，如果能夠得到片刻的心理安慰，也覺得是一種解脫，是不是也是一個末世的情況呢？整個世界太亂了。報導指出，中國經濟已經失去了高增長的動能，面對高房價、低收入、嚴重內捲、996文化及失業裁員，越來越多的年輕人感到，無論他們如何努力學習或工作，付出努力並不會有結果。台灣兩岸政策協會研究員吳瑟致對大紀元表示，社會的壓力就會影響到消費的行為，如果說年輕人看不到希望，或社會呈現更加內卷化的現象，如果政府或者是掌權者，把所有的精力都放在政治上或意識形態的操作上，就會出現更趨於短期追求心靈負擔的解脫，而不是思考未來的生活改善或生活品質的提升，「這當然跟習近平當下的一些政策有很大的關聯。」吳瑟致指出，「這些現象在未來當中，隨著青年人悅己消費滿足感邊際效益越來越短，這些現象會越來越多。這也反映出對中共統治模式的一種反噬。」