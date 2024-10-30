我是廣告 請繼續往下閱讀

行政院政委陳時中過去在防疫期間擔任中央流行疫情指揮中心指揮官，今（30）日於社群平台發文表示，在中心解編後，台灣歷史博物館詢問是否能將指揮官背心捐贈作為館藏，認為這件背心對他而言意義重大，然而回想起過去同島一命對抗新冠疫情的那段歲月，背心對台灣未來的啓發當更為重要，因此欣然捐出，更感謝台史館費心收藏，「很榮幸能成為歷史的一部份」。對於台史館詢問是否能將指揮官背心捐作館藏，陳時中表示，其實指揮中心成立的1197天裡，自己擔任指揮官907天，穿著這件背心主持了500多場記者會，背心對自己個人來說意義重大，然而回想起過去同島一命對抗新冠疫情的那段歲月，認為背心對台灣未來的啓發當更為重要，因此欣然捐出，感謝台史館費心收藏，也很榮幸能成為歷史的一部份。陳時中說，每件文物的背後都有動人的故事，歷史的保存不只是為了緬懷過去，更是為了啓發未來。希望大家能夠透過留存下來的物品、文字和影音，知道過去全世界曾發生這麼大規模且嚴峻的傳染病疫情，而這塊土地上曾經有2000多萬人團結、自制，在第一線醫護防疫人員，以及相關專家學者的幫助下，一起克服了疫情的挑戰，這段經驗也能夠做為未來發生類似事件的參考指引。陳時中說，今日上午特別來到台南，參加台史館文物捐贈感恩茶會，茶會上也和大家分享過去平日隨記的私人筆記本，在疫情期間，裡面有幾段文字，記下了當時指揮防疫的心路歷程，至今仍然會時常想起，「面對新興病毒，暴露人類的有限，我們只能誠實謙卑」、「面對所有的批評，我有則改之，無則勉之，應該回歸人跟病毒的戰役才是正道」、「病毒正在分化我們，不要讓對立弱化我們對抗病毒的能力」。最後陳時中也再次感謝一起攜手團結挺過疫情的每一個人，而颱風將至，也不忘請民眾一定要保重，提高警覺做好防颱準備。