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▲施工圍籬進行繩索加固。（圖／高市府捷運局提供）

▲高雄捷運公司加固輕軌龍貓隧道小葉欖仁樹。（圖／高市府捷運局提供）

強颱「康芮」逼近台灣，中央氣象署今晨已發布陸上颱風警報。高市捷運局長吳嘉昌今（30）日前往岡山路竹延伸線工地，檢視施工團隊防颱整備及輕軌大順路段雨豆樹加固情況，吳嘉昌要求施工團隊做好緊急應變措施，定期巡查回報，以保障市民的生命財產安全。吳嘉昌表示，市府非常重視工區周邊安全，由於捷運岡山路竹延伸線第二階段工程已陸續展開施工，今天特別督促顧問督導統包商於颱風來襲前，針對捷運工區沿線周圍進行總體檢，同時要求施工團隊做好各項防颱整備工作，提醒於颱風豪雨期間應隨時注意工區安全，另視察大順路段覺民路及日全街路口雨豆樹加固時，責成高捷公司新增迎風面較大之路口、空曠處之樹木加固，延路口處往內延伸加固，以加強樹木穩定性，增加抗風能力，確保輕軌系統安全無虞。捷運局進一步說明，捷運工程四線齊發，除輕軌成圓及捷運岡山車站已完工通車外，目前尚有岡山路竹延伸線、黃線及小港林園線各標案正陸續進行工程施作。目前岡山路竹第二階段正進行基樁打設、邊溝加蓋、自來水管遷等各項工程，而黃線及小港林園線各統包標亦持續分區段辦理細部設計、交通維持、地質補充調查及管線遷移等相關作業，工程持續依計畫推進中。針對康芮颱風來襲，高雄市政府風災應變中心已於今日下午二時一級開設。捷運工程團隊將配合防救災作業，持續督促各工區做好防颱準備，針對各工區路段已劃分責任區域，要求定期巡查回報並以迅速排除障礙，確保工區沿線交通通暢，以提供市民良好的生活品質。