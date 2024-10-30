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康芮颱風強度漸增、來勢洶洶，氣象署預估將對台灣造成劇烈影響。台北市政府勞動局今（30）日呼籲全市各事業單位及營造工地立即採取全面防颱措施，保障工作者安全，預防可能災害。此外，勞動局長高寶華也提醒，颱風期間外送服務和新聞記者兩領域的勞動風險最高，雇主應評估作業風險、提供必要安全防護。北市勞動局長高寶華強調，外送服務業颱風風險高，雇主應在颱風期間重新評估外送作業風險，考慮淹水、強風、大雨、道路受損等情況，並提供必要的安全衛生防護措施。於政府機關宣布停止上班期間，外送平台業者應即時通知外送員停止工作，有違反規定依「臺北市外送平台業者管理自治條例」第12條，可處最高10萬元罰鍰。此外，高寶華也提及新聞記者同樣屬於颱風期間高風險勞工，呼籲媒體業者針對記者的危險情境進行評估，提供相應的專業安全訓練，確保新聞採訪的人員和裝備的安全。高寶華指出，雖然目前勞動法令並無颱風假規定，但依「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」，當颱風等天然災害發生時，勞工的工作地、居住地或上下班必經途中任一轄區首長宣布停止上班，或者因天然災害阻塞交通等情況，勞工因而未出勤時，雇主宜不扣發工資，亦不可為視為曠工、遲到或強迫勞工以事假或其他假別處理，也不可強迫勞工補上班、扣發全勤獎金、解僱或為其他不利之處分。勞動局進一步說明，當雇主要求勞工在颱風天出勤時，雇主除當日工資照給外，建議加給勞工工資作為獎勵，並提供交通工具、交通津貼或其他必要協助，保障勞工能安全上下班。如颱風假當天適逢勞工的「休息日」，雇主須依《勞基法》第24條規定，延長工時在2小時以內，按平日每小時工資額，另再加給1又1/3以上；工時超過2小時，按平日每小時工資額，另再加給1又2/3以上之加成，發給加班費。