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財政部雲端發票抽獎活動爭議不斷，網路上更是有許多網友「鍵盤辦案」比對中獎人身分，質疑重複中獎人就是國稅局員工。對此，財政部國稅局今（30）日再度發出聲明，強調外界所傳非事實，得獎人非財政部或所屬機構員工、承辦廠商員工。強調目前正在查證釐清中，有結果會儘快對外說明。財政部發起「雲端種樹趣 e起集點樹」活動抽獎，中獎人可獲得各項大獎，不料有網友比對中獎名單後發現3期活動竟有4人重複中獎，其中更有一名陳姓民眾連續拿了2支iPhone 15 Pro，因而引發質疑根本是內定。對此，國稅局昨日表示，報名註冊有9萬多人，符合抽獎資格人數約12萬到13.6萬人，抽獎人次超過註冊人次，弱勢註冊後持續索取雲端發票、載具歸戶，使用財政部的網路通路對獎、捐贈雲端發票，累積的抽獎機會越多，中獎機會越高。國稅局強調每次開獎都有律師全程見證，也有錄音錄影、線上直播，才會公布名單，一切合法。但即使如此回應，似乎也未能平息外界質疑，財政部今日又再次發出聲明澄清，強調重複中獎人員經過查證後，均非該局、財政部及所屬機關員工，也非屬承辦廠商員工，媒體所報導中獎人高○君係該局員工一事，尚非事實。同時，財政部台北國稅局表示，關於外界指出中獎人重複得獎率偏高一事，正在查證釐清中，若有結果將會儘快對外說明。