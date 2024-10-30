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▲「豪華雙人房一泊二食摘星饗宴」優惠價1萬1,900元，專案含有「巴黎廳1930x高山英紀」雙人晚餐，此為餐廳招牌菜色「季節蔬果千層」。（圖／記者葉盛耀攝）

▲烏來璞石麗緻溫泉會館則有溫泉套票，推出30張大眾湯套、原價3萬8,500元，旅展售價2萬1,000，另加贈五張大眾湯券，55折。（圖／烏來璞石麗緻提供）

▲太魯閣晶英酒店也是即日起至11月4日推出線上旅展優惠，此次推出四款住宿優惠券，當中兩天一夜的「山嵐客房一泊一食雙人住宿券」優惠價8,800元。（圖／太魯閣晶英提供）

▲三天兩夜的「山嵐客房二泊四食雙人住宿券」有專屬優惠，可在全新升級的大廳藝廊享受「紅、白酒暢飲的美好時光」。（圖／太魯閣晶英提供）

▲2024 ITF台北國際旅展於11月1日至11月4日在台北南港展覽館登場。（圖／NOWnews社群中心）

麗緻旅館系統(台北、烏來)每年僅一場的線上旅展即日起至11月8日，推出最優惠2.3折起。台北亞都麗緻大飯店、烏來璞石麗緻溫泉會館兩館總計近14款票券銷售。亞都麗緻酒店首推17坪寬敞空間景隅套房，原價2萬9,480，特價6,999元，約2.3折，還加碼推出第三人免收價值1,500+10%元加床費。而烏來璞石麗緻會館則推出溫泉券，下殺5.5折。亞都麗緻酒店今年旅展首推17坪寬敞空間景隅套房，原價2萬9,480，另外還有「豪華雙人房一泊二食摘星饗宴」，原價3萬3,000元，優惠價1萬1,900元，約4.9折，贈送翌日早餐兩客外，還可任選米其林一星天香樓、巴黎廳1930x高山英紀，抑或是法國外交部推薦的巴賽麗廳La Brasserie雙人用餐（每人價值4,800元+10%）。另外還有巴賽麗廳La Brasserie 早餐、午茶通用券，任選早餐時段精選主菜乙道與自助吧無限享用，抑或是午茶時段多元餐點選擇，買5贈1，為定價7折。烏來璞石麗緻溫泉會館則有烏來溫泉套票，推出30張大眾湯套、原價3萬8,500元，旅展售價2萬1,000，另加贈五張大眾湯券，55折。麗緻旅館系統線上旅展即日起開放搶購(烏來璞石麗緻溫泉會館為11.1-11.11)，滿額2萬元即享有亞都麗緻、烏來璞石麗緻會館午茶通用券，最高可享通用住宿券3張回饋，任選兩館入住。太魯閣晶英酒店也是即日起至11月4日推出線上旅展優惠，此次推出四款住宿優惠券，當中兩天一夜的「山嵐客房一泊一食雙人住宿券」優惠價8,800元，價格最實惠，包含入住山嵐客房、享用自助式早餐，以及客房內的迷你飲品吧。也有三天兩夜的「山嵐客房二泊四食雙人住宿券」，優惠價1萬9,500元（官網售價2萬3,320元）凡於指定日期前入住，即可享受飯店到花蓮車站的來回接駁服務，並加贈「升等峽谷客房」或「午間雙人定時餐席」二選一，還有專屬優惠在全新升級的大廳藝廊享受「紅、白酒暢飲的美好時光」。購買此券並於2025年1月24日前入住，還可享受免費定時定點接駁，並可選擇升等至「峽谷客房」或享用「午間雙人定食餐席」的二選一好禮。