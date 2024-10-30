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輝達執行長黃仁勳表示回台條件是100億度的綠電，經濟部長郭智輝昨日大方允諾，「我們可以給他」，引發在野立委炸鍋。國民黨立委許宇甄先痛批「畫大餅」，之後更提醒，台灣本土企業也需要，郭智輝不要忘記本土企業的需求；國民黨立委張嘉郡則喊話政府拿出具體增電方案。黃仁勳日前表示，回台投資開出要100億度綠電條件，郭智輝昨日強調，「我們可以給他」，遭外界質疑綠電不足，他又信口開河。郭智輝今日再強調，輝達不是今天就要100億度，台灣到2026年時會有550億度綠電，絕對足夠。對此，許宇甄先痛批，郭智輝望梅止渴跟畫大餅的功力堪稱全台第三名，第一名是賴清德，第二名是卓榮泰。同時也提醒，多數的再生能源都已經躉購給台電，目前可以直供給企業的綠電只有17億度，未來幾年新增可直供的再生能源，也不該全數都給外國企業，台灣本土企業也需要，郭智輝不要忘記本土企業的需求。張嘉郡說，郭智輝回應過於草率，這也不是郭第一次天馬行空、信口開河。郭智輝上任前，就曾經提過考慮重啟核能，上任後反覆，稱不考慮了，最近又說考慮開放小型模組化反應爐（SMR）。郭智輝言論顛倒，令人擔心。張嘉郡表示，美國在台協會（AIT）處長谷立言曾提到「導致台灣半導體產業出走的原因，就是缺水、缺電」。現在的行政院、經濟部彷彿「走鋼索」，要如何說服國人、國際商業、大企業「台灣不缺電」，必須要拿出具體增電方案。國民黨立委李彥秀也質疑，在邁向淨零碳排的戰役上，現階段，綠電不僅是「稀缺資源」，更是國家產業發展的「戰略資源」，大企業要綠電、中小企業也要綠電，郭智輝大話一句，就奉上台灣一半的綠電資源，請問台積電以及台灣諸多的「隱形冠軍」要如何自處？李彥秀續指，另一個更嚴峻的問題是，「戰略資源」的綠電過度集中在「贏者圈狹小」（就業人數為極小眾）的AI產業，台灣的產業發展失衡問題將更加惡化，連帶也會造成台灣薪資結構惡化的苦果，作為經濟與能源規劃的主責機關，爭取輝達來台設廠，當然很重要，但是還沒看到計畫書，就把台灣的「底牌」和盤托出，郭智輝離譜至極。