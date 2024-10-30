我是廣告 請繼續往下閱讀

文化大學男子籃球隊向下扎根，2025「育鷹計畫」起飛，今（30）日校方宣布將從下個月到2025暑假期間，邀請NBA訓練師Jeff Powell、前亞洲第一神射手李忠熙以及前台灣職籃洋將塔克（Anthony Tucker）擔任客座，從基礎體能投射技巧到實戰技巧，為文化男籃進全方位的訓練，為台灣籃球運動紮跟。文化男籃總教練羅興樑表示，如今台灣男籃與10年前相比，退步快40名，認為如今國內籃壇存在不少問題，他身為台灣籃球界一份子，希望能盡一份心力，改善如此處境。談到這次育鷹計畫的緣起，文化男籃主帥羅興樑表示，8月奧運結束後，FIBA公布全球最新排名，台灣滑落到83名，與10年前 2014的44名相較，整整退步了快40名；在亞洲早已掉出前十之外，甚至在印度、印尼、關島之後。羅興樑也提到，「於此同時，10年前差一點就分裂的日本籃球，因為2014年的整合、扎根，今年巴黎奧運上不僅成為亞洲奇蹟，進軍8強，要不是黑哨作祟，還不知道會創造什麼樣的驚喜。」台日兩國的差距引起羅興樑反思，希望找出台灣籃壇的問題，他指出：「國内的職業籃球隊伍經達到前所未有的11隊，而大學籃賽UBA賽事也吸引越來愈多的球迷觀賽，商業和人潮愈來愈蓬勃，全球排名卻退步，究竟那裡出了問題？」羅興樑直接地表示，雖然講出來可能會得罪很多人，但他認為現有兩聯盟只想到利益，沒有想到基層，還舉TPBL逐步廢除外籍生制度為例，直言：「籃球沒有國界，台灣也有球員到日本和CBA打球，他們去那裏是因為程度有到，那裡也確實需要（他們）。」認為外籍生就像這些旅外球員一樣，台灣籃球當然也需要他們，這些人也能夠幫助台籃成長，制度卻摧毀他們的夢想。另外，羅興樑也認為現在國小生受到NBA影響，早早開始投三分球，但是他們的力量還沒完全發展到位，容易造成動作變形，教練應該指導球員正確的觀念和符合當下身體的技術。但可惜現在很多教練為了追求成績，沒有以學生未來的發展為優先，讓他很痛心。而在被媒體問到為什麼如今台灣籃球成績退步時，羅興樑表示：「技術面差我們那時候太多；自主訓練自我要求，也跟我們那年代落差太大；無論身心的對抗不夠。」台灣籃壇國際賽表現不佳的的警訊，再加上文化體育系成立一甲子，羅興樑說不論基於個人認情或教練使命，身為台灣籃球界的一份子，希望以承先啟後的精神投身籃運紮跟之列。因此透過「育鷹計畫」找來菁英客座教練，希望對症下藥，也是讓學生有更多進步學習、接受好的新觀念的機會。