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民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案，被收押超過兩個月，日前遭北檢聲請延押。民進黨立委王世堅表示，柯文哲曾喊「財團用刀叉吃人肉」，但柯在台北市長任期內，卻不曾缺席大型建商的聚餐；王痛批，柯文哲也在旁邊，拿著小盤子分食。王世堅在今（30）日民進黨召開的中執會前表示，做為台北市龍頭的大型建商們，每2個月幾乎都會有一次聚餐，而在柯文哲任職北市長期間，「柯文哲幾乎每一場都會參加，建築圈朋友常跟我說，柯文哲很常跟他們吃飯」，因此柯文哲講「財團用刀叉吃人肉」，讓他嚇一跳，因為柯也跟著在旁邊，拿一個小盤子跟著分食，北市長任期的8年中，不曾缺席過這些聚會。針對柯文哲與建商吃飯都聊什麼一事，王世堅表示，他大概知道但不方便講；王話鋒一轉，痛批柯在巢運包圍帝寶的時候，誇下海口說說當上市長後，要幫無殼蝸牛青年找房，結果8年下來沒幫青年朋友找到房子，倒是先幫自己的兒子找到新房。王世堅強調，他不願對柯文哲做過多批評，「我不打落水狗，以前對付柯是因為他擁資源與權力，但現在柯被踹在一邊，自己再補2腳，很『俗辣』。」