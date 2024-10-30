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「康芮」颱風來勢洶洶，兼任黨主席的總統賴清德今（30）日在中執會上表示，颱風正向台灣而來，不論面對地震或颱風，都要持續加強社會抗災、防災和救災的韌性，而政府各單位這幾天都密切掌握颱風動態，也請全體黨公職協助轉發防颱資訊、呼籲國人提早做好準備，一起努力，把可能的災害降到最低。民進黨今舉行中執會，會中由民進黨中央黨部中國事務部主任吳峻鋕以「中國事務部諮詢委員會關於國際與兩岸情勢的分析意見」為題進行專案報告；此外，會中通過聘任廖蕙芳、陳鴻儀、黃盈舜、黃怡翎、吳恬綺等5位相關領域律師、勞工團體代表及專家學者擔任第二屆「中央黨部職場不法侵害申訴處理委員會」委員。為積極回應政府推動性別平等之政策，並落實民進黨對員工權益之保障，會中通過「民主進步黨中央黨部性騷擾申訴及懲戒處理辦法」修正案，並聘任翁林瑋、廖蕙芳、劉嵐、傅馨儀、林綠紅、黃怡翎、鄧傑、孫友聯、黃淑玲、廖美蓮、侯岳宏等11位相關領域律師、婦女團體或人權團體代表及社會公正人士擔任「中央黨部性騷擾申訴處理委員會」委員。據轉述，賴清德在會中表示，本週五及下週二，行政院長及相關部會首長，將會赴立法院報告「114年度中央政府總預算案」，及「中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案」，他要感謝立院黨團同仁們這段的時間努力，經過多次的朝野協商，讓總預算的審議，得以達成初步共識。賴清德表示，民進黨要肩負起帶領國家向前的責任，唯有團結一致，才不負全體國人對民進黨的託付，他也相信，由行政院長卓榮泰率領的行政團隊，會秉持專業的態度，向立法院和全體國人，說明總預算案的重要性。賴清德呼籲，期許朝野政黨，都能以人民利益和國家發展為優先，讓總預算案盡速進入實質審議。此外，賴清德說，10月27日下午，嘉義中埔在一個多小時內，接連發生八起地震，現在，颱風康芮也正向台灣而來，不論面對地震或颱風，都要持續加強社會抗災、防災和救災的韌性，讓全體國人的生命財產安全獲得保障。賴清德提到，政府各單位這幾天都密切掌握颱風動態，也請全體黨公職協助轉發防颱資訊、呼籲國人提早做好準備，一起努力，把可能的災害降到最低，而今天中午卓榮泰也已經到中央應變中心視察，目的也是希望團結國人，減低颱風的傷害。