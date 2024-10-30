越南部份地區因颱風而陷入洪災，有民眾拍到一條蛇為了躲避而逃出來，並迅速地爬上樹，讓網友戲稱：「蛇也怕爆颱風！」
根據越南媒體《Vietnam.Vn》報導，受到颱風潭美（Trami）影響，越南部份地區陷入洪災，河川水位迅速飆升，廣平省（Quang Binh）有超過1萬5千間房子泡在水中，情況十分危急。
有居民拍到洪水來襲，水位超過2公尺，蛇甚至逃出草叢，並迅速地爬上樹，逃離災難的畫面引發網友討論。據悉，從28日以來，廣平省狂下大雨，並伴隨強風。降雨和洪水導致河水迅速上漲，導致數千間房屋被水淹沒，許多樹木倒塌。
「雨傾盆而下，洪水上漲得很快，我的家人不得不把東西搬到閣樓上避難。有些雞、鴨只能隨水流走，沒能救活。」當地居民阮氏蘭（Nguyen Thi Lan，音譯）說。
據悉，此次越南洪水災情慘重，在世界遺產下龍灣所在的越南廣寧省（Quang Ninh），由於洪水上漲過快，4,000多棟房屋淹水；而廣平省同海市則有370戶家庭被洪水淹沒。
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有居民拍到洪水來襲，水位超過2公尺，蛇甚至逃出草叢，並迅速地爬上樹，逃離災難的畫面引發網友討論。據悉，從28日以來，廣平省狂下大雨，並伴隨強風。降雨和洪水導致河水迅速上漲，導致數千間房屋被水淹沒，許多樹木倒塌。
「雨傾盆而下，洪水上漲得很快，我的家人不得不把東西搬到閣樓上避難。有些雞、鴨只能隨水流走，沒能救活。」當地居民阮氏蘭（Nguyen Thi Lan，音譯）說。
據悉，此次越南洪水災情慘重，在世界遺產下龍灣所在的越南廣寧省（Quang Ninh），由於洪水上漲過快，4,000多棟房屋淹水；而廣平省同海市則有370戶家庭被洪水淹沒。
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