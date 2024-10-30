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中華職棒聯盟（CPBL）今日公告，味全龍隊的外籍投手伍鐸（Bryan Woodall）因累計年資達到9年，正式取得本土球員註冊登錄資格，成為繼羅力（Mike Loree）之後，第二位適用此資格的外籍球員。伍鐸自2015年加盟中信兄弟開始，連續10個球季在中華職棒效力，今年完成9年年資，明年將不受洋將登錄限制，經聯盟公告後正式適用「羅力條款」。依中職聯盟規章第8章第6條與第9章第17條規定，取得不受限外國籍球員註冊、登錄及同時上場人數資格。另外，統一獅隊本土王牌古林睿煬目前受到日職球團關注，有望展開旅外生涯。不過，由於今年符合旅外球員資格的人數眾多，聯盟計畫待球員正式行使旅外意願，並由所屬球團回報後再統一公告。根據聯盟規章，欲行使旅外權利的球員需於總冠軍賽結束後10個工作日內，以書面向所屬球團表達意願。