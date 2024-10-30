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美國總統大選進入倒數，共和黨總統候選人川普（Donald Trump）聲勢看漲，不過，若從民調來看，路透社/益普索（Reuters/Ipsos）公布的最新民調顯示，民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）仍以44％比43％微弱領先。對此，政治分析師凱希希安（Craig Keshishian）認為，民調數據沒能捕捉到真實選情，選情並沒有大家想像中膠著，川普支持者可能比想像中多。根據《每日郵報》報導，凱希希安曾是已故前總統雷根的政治分析師，凱希希安以雷根於1980年大選取得的壓倒性勝選為例，指出當年共和黨籍的雷根開票後拿下489張選舉人票，普選票也取得10個百分點的優勢，但在選前民調中，雷根與對手卡特（Jimmy Carter）卻是勢均力敵。凱希希安認為，美國有一群容易被忽略的「沉默的大多數」（The Silent Majority），這些人通常生活在農村和郊區，聲音並不常被聽到，也並不熱衷於參加每次選舉，但他們卻有可能改變選戰格局。凱希希安分析4點跡象，認為今年大選可能再度上演1980年的劇本。1.太陽帶（SUN BELT）共和黨崛起川普主打移民議題，內華達州、亞利桑那州處於大規模非法移民影響的前線，目前這兩州共和黨人參與提前投票的程度高於民主黨選民，扭轉民主黨過去的優勢。2.風災無阻災民投票海倫颶風強襲北卡羅來納州，但是在當地，共和黨人提前投票的踴躍程度也超越民主黨，鄰近的喬治亞州也有類似狀況，顯示出川普支持者無論如何都要投票的強烈團結。3.關鍵搖擺州賓州賓州是選舉最關鍵的一州，但也是最難預測的州。目前賓州提前投票的踴躍狀況是民主黨領先，但是領先幅度已經沒有4年前那麼多。賓州民主黨參議員費特曼（John Fetterman）之前也提到，賓州選民對川普的支持程度令人驚訝。4.民主黨藍牆崩裂阿拉伯裔美國人最集中的密西根州，過去被視為民主黨藍牆，但由於拜登政府支持以色列，賀錦麗也未能表態力挺加薩人民，如今這些阿拉伯裔選民的態度出現變化，民調顯示，川普在密西根州阿拉伯裔美國選民之中，以46％比42％領先賀錦麗，且非裔、西班牙裔選民也傾向支持川普。