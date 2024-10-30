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▲目前台東車站尚未湧入退票及換票的民眾，現場沒有大排長龍的狀況。（圖／記者朱永強攝）

▲台東車站內部旅客偏少，搭車的人也沒有很多。（圖／記者朱永強攝）

強颱康芮直撲台灣，目前暴風半徑已經達到320公里，是近20年來暴風半徑最大的颱風，《NOWnews今日新聞》記者特別來到台東，深入瞭解當地狀況，發現大約下午3點多開始，康芮颱風已經開始甩水，台東降下大雨，風勢也逐漸加強。台東車站站務主任彭國勳受訪透露，每次颱風來之前，車站都會有例行性的防颱準備，目前327次新左營21:31開往台東的新自強號，由於行駛路線較靠近暴風圈，因此已經停駛，「晚上8點會再公布明天的行駛狀況，我們在猜南北應該都會停。」彭國勳表示，每次面對颱風，車站都會有例行性的作業，會把車站座椅固定、垃圾桶固定，排水溝要清一下，否則雨水大一點的時候，雨水會灌進車站內，他們也有一個備用的抽水馬達，以免地下道淹水，影響旅客搭車。而今日的狀況，有部分旅客前往車站退票或換票，不過彭國勳表示，目前狀況看起來還好，沒有到爆量。記者實際觀察，車站內人數不多，大多都是當地人。彭國勳也透露，今晚從新左營出發前往台東的327次新自強號已經停駛，目前台鐵會視情況，陸續發布後續列車行駛狀況，「我們在猜南北應該都會停（駛）」，有需要的旅客都可以再關注台鐵消息。彭國勳也呼籲，只要在海警發布範圍時間內，車票在1年內都可以在各站退票，因此不用冒著風雨前行。