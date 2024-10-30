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▲台灣壽司郎「萌抱壽司×毛毛比熊犬 萌沙歐」聯名週邊商品，11月1日開搶。（圖／台灣壽司郎提供）

▲壽司郎「萌抱壽司×毛毛比熊犬 萌沙歐」週邊商品滿額贈、加價購都有。（圖／台灣壽司郎提供）

▲11月雙11集點回饋，吃11次壽司郎「送1100元折價券」。（圖／台灣壽司郎提供）

▲爭鮮餐飲也參戰雙11購物節，点爭鮮MAGiC TOUCH雙11炸蝦手卷「第2件11元」。（圖／爭鮮餐飲提供）

迎接萬聖節前，連鎖迴轉壽司提早曝光雙11購物節優惠搶商機，台灣壽司郎11月1日開跑「萌抱壽司×毛毛比熊犬 萌沙歐」聯名活動，整個11月吃11次壽司郎爽領「1,100元折價券」。点爭鮮MAGiC TOUCH於11月11日當天，開吃黃金炸蝦手卷「第二件11元」；爭鮮gogo購買任一餐盒/丼飯，可以「11元加購」香甜甘栗、小紫薯或小甘薯。台灣壽司郎獨家「萌抱壽司×《毛毛比熊犬》」聯名商品，首波滿額贈11月1日起（送完為止），全台壽司郎內用消費滿700元即贈「萌抱壽司×《毛毛比熊犬》貼紙」乙張（共2款式，全台限量50,000張）；第二波11月22日（送完為止），內用消費滿2,000元就贈送「萌抱壽司×《毛毛比熊犬》絨毛玩偶吊飾組」乙組、每組2入（共3款，全台限量10,000組）。而加價購活動則自11月8日起，內用消費滿500元即可加價180元換購「萌抱壽司×《毛毛比熊犬》針織包」乙個、滿1,000元可加價360元換購2個，依此類推；11月15日起，內用消費滿500元可加價220元預購「萌抱壽司×《毛毛比熊犬》冰敷袋」乙個、滿1,000元則可加價440元換購2個（2款加價購商品全台各限量10,000個，數量有限售完為止）。11月1日至11月30日再加碼雙11優惠集點回饋，活動期間內到全台壽司郎店內消費11次，且每次消費金額達350元以上，即可獲得1張集點卡；每次消費折價後滿350元可集1點，每日最多可得1點；集滿11點即可獲得「1100元折價券」。提醒大家，折價券須單次消費滿300元方可使用1張，滿600元使用2張，依此類推；使用期限至2025年12月31日。爭鮮餐飲也有雙11美食優惠，点爭鮮MAGiC TOUCH於11月11日當天祭出黃金炸蝦手卷「第二件11元」優惠（原價50元）！提醒大家，優惠不可累計；第3卷原價、第4卷11元，僅雙數優惠11元，以此類推。而爭鮮gogo（無迴台座位）門市限定，即日起至11月11日，購買任一餐盒/丼飯，可以「11元加購」香甜甘栗、香甜小紫薯或香甜小甘薯。爭鮮迴轉壽司全門市及爭鮮PLUS部分門市11月也有內用優惠，11月4日至11月30日「起士秋鮭」特價30元（原價40元），11月4日至11月17日「羅勒赤蝦」特價30元（原價40元）；11月18日至11月30日「蝦壽司2+1」30元（加量不加價），相當於「一貫10元」爽吃！參與門市：爭鮮迴轉壽司全門市、爭鮮PLUS部分門市（8間PLUS不參與：善導寺、中和環球、八德家、頭份、北斗、斗六鎮南、崇學、東港）。