我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳美鳳談起石英很感傷。（圖／記者李政龍攝）

▲資深演員石英病逝，享壽82歲。（圖／NOWnews社群中心製）

資深男星石英今（30）日傳過世，經紀公司鳳凰藝能證實消息，石英在10月27日過世，享壽82歲，和他合作過多次的陳美鳳今出席活動，表示兩人在《嫁妝》時飾演夫妻，坦言石英在片場都很照顧人，也曾在多年前和石英說要約吃飯，沒想到再也約不到。陳美鳳表示，昨晚就已經知道石英過世，相當不捨，「知道他身體不舒服，希望家人都能節哀。」陳美鳳在《嫁妝》時期和石英飾演夫妻，不過當時主線都在第二代身上，沒有太多感情戲，但石英都很照顧大家，也會教大家講台語，「這方面給我幫助很大。」由於石英曾經罹患猛爆性肝炎，劇組也都會讓石英盡量白天拍戲，不要熬夜，陳美鳳說，石英最喜歡吃大蒜，她剛好有朋友在種，每次都會拿給石英，石英都會很開心跟她道謝。至於石英女兒林千鈺，陳美鳳說還沒打給對方，有一年藝人好友約吃飯，也跟石英說再約，沒想到再也沒機會，讓陳美鳳很感傷。石英小檔案1943年6月17日—2024年10月27日本名林忠平，新北市新店區人，臺灣資深男演員。婚姻：妻吳玲、兒子林義山、女兒林千鈺代表作品電影：《鬼出嫁》、《0099大發財》、《金馬大兵》、《危險的青春》等電視劇：《請問芳名》、《保鑣》、《草地狀元》、《第一世家》、《意難忘》、《夜市人生》、《孟婆客棧》等