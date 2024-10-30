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前海基會董事長鄭文燦捲入貪汙弊案，桃園地方法院29日首度開庭審理，但卻傳出承審該案合議庭的審判長，竟然請假到退休，也讓內部出現雜音，引發不滿。有法官以「逃避溝通不是解藥」在論壇發文砲轟，發文者甚至留言「有些事，可以被掩蓋，但不會被遺忘」。不過桃園地院回應表示，會依規定派任。鄭文燦被控擔任桃園市長期間，利用「林口特定區工五工業區擴大開發案」收賄，昨（29）日首度開庭，由受命法官廖奕淳訊問，未料卻傳出，該合議庭的1名資深審判長，因病突請長假至退休，導致院方得臨時派任新審判長接任，以因應日後審理程序。但在法官論壇出現一篇署名「逃避溝通不是解藥」文章，並以標題「致桃院刑庭—犧牲通常股是你們能想到的唯一解」，點名希望桃園地院回應。據文章內容，突然有審判長因病請長假，你們想出來的方式是從通常股法官中派一個人當審判長，這個法官的案子就大部分打出來，讓其他法官去分，於是刑庭全部法官不但要分這位法官打出來的、可能多達數百件案子，還因為他去當審判長，從此少了一個通常股。該文作者並點名刑一庭、刑二庭長，各自只帶1名法官，新收、未結案件數僅個位數，刑十三庭不兼庭長的審判長，只帶2位法官；該文疑問，將少了審判長那一庭的3位普通股法官，分歸這些庭長或審判長帶，讓這些負擔顯過輕的庭長和審判長勉強和別庭達到勞役均衡，這方案為什麼不行？恐怕是由於此案是全國矚目重大案件，桃園地檢署起訴卷宗數量龐大，其中起訴被告多達11人，承審案合議庭須逐一傳訊被告、證人。因此桃園地院內部才會傳出不滿聲音，到底會由哪位法官接下這燙手山芋。文章一出後，桃園地院也在論壇回復，表示依法官法24條3項規定，法官年度司法事務分配後，有變更必要時，得由院長徵詢有關庭長、法官意見後決定；另桃院審判長選任暨事務分配辦法3條3項規定，審判長於任期中遇有缺額或增補必要，院長得參酌前次得票數高低、曾兼任庭長的法官及自上級審調派本院的法官任命。桃院表示，今年年度事務分配後，發生審判長因病請辭審判長職務，致生審判長缺額及變更事務分配必要，院長得依上開規定處理；若院長依以上規定任命新審判長後，需打散重分案件約為100多件，由桃院刑事庭學長分擔，每股約2件。本院並無「將審判庭3名法官重新分配至其他合議庭」之相關事務分配規定或慣例可循，此方案勢必造成各股之庭期、法庭、蒞庭公訴人均需重新安排，恐影響案件順利進行，感謝同仁於本院法官專區或直接向庭長、院長提出建言，回應作者。