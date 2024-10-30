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憲法法庭上週五宣判國會改革法案的核心條文違憲，判決結果讓民眾黨立院黨團總召黃國昌痛批，「綠色大法官」的判決；民進黨立委王定宇隨後揭露，黃國昌2016年時同意任命大法官，黃國昌今（30）日表示，他也支持過蔡英文參選總統，但8年後對她的執政表現、承諾跳票也強烈批判；對此，政治工作者周軒質疑，黃國昌什麼時候批判過柯文哲了？周軒則在臉書發文指出，王定宇委員表示，黃國昌在自己的國會擴權法案遭到憲法法庭宣判違憲後，一天到晚說大法官是「綠色大法官」，但是回顧過去他的臉書，這些大法官在立院行使同意權時，黃國昌也投下贊成票，難道黃國昌過去也是「綠色」的嗎？周軒表示，「笑死人，這半年來，你什麼時候『批判』過柯文哲了？」，黃今天活生生地用自己的嘴，把自己變成了笑話，「我們等著看柯文哲如果被延押、被起訴、甚至被判刑時，黃國昌會不會出來批判柯文哲。」