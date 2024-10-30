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民進黨政策會執行長王義川、發言人吳崢日前自爆，近期有民眾打電話去中央黨部投訴他們直播時都在玩、吃東西，身兼黨主席的總統賴清德更在中常會上提醒他們。對此，中常委、綠委蔡易餘今（30）日受訪時透露，此訊息曝光後，許多民眾都打電話誇獎王義川、吳崢，「讓我們看了很吃醋」。王義川、吳崢日前自爆，最近不少民眾打電話去中央黨部陳情，提到兩人在直播節目上都在玩、吃東西，賴清德則在中常會中提醒，政治人物要呈現專業形象。民進黨今召開中執會，蔡易餘在會後笑稱，今天看到很多民眾都call-in進來，誇獎王義川、蔡易餘，「不知道他們有沒有發動？這些人主動替他們平反」。蔡易餘打趣說，「我們看了很吃醋，明明我們在黨團也有開直播，沒有人誇獎我和黨團幹事長吳思瑤，讓我們很吃醋」。至於賴清德是否提到此事？蔡易餘說，這些例行的電話彙整內容，都是中常委主動看，賴這次沒有特別談到，「反而被誇獎賴沒有講」。對於民眾打電話，吳崢則笑稱，可能這幾天媒體有報導，大家都有關注所以才打電話進來。雖然受到民眾聲援，但據了解，賴清德今天仍在中常會上提醒吳崢，應每天都要開記者會，才能協防立法院黨團。