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台北地檢署負責偵辦民眾黨主席柯文哲京華城、政治獻金案，和進口雞蛋疑涉圖利案的檢察官同一人；如今京華城案的關係人、柯文哲貼身帳房「橘子」因滯日未歸遭通緝，同樣在日本的超思負責人秦語喬的女兒吳諭非，卻只被勸誡，被外界質疑北檢辦案雙標。對此，前國民黨立委鄭麗文表示，檢方只是「勸」吳諭非回來，如此的禮遇，「那是不是證實了吳諭非後台很硬？」鄭麗文昨（29）日在政論節目《庶民大頭家》表示，京華城涉案的是在野黨政治人物，超思雞蛋涉案的是執政團隊，自然而然，全天下都會拿兩案的辦案手法做比較，看檢方是不是戴著有色眼鏡，因為北檢同時承辦兩案，甚至承辦人員是同一個檢察官。鄭麗文直言，這2案辦下去之後，果然也被大家看出來，檢方真的有差別心，遇到在野黨下手很狠，遇到執政團隊非常客氣、諸多貼心考量；鄭認為，北檢若要昭天下之公信，就該知道同時辦這2案會引起高度關注，也正因如此，更要不偏不倚、公正無私。鄭麗文表示，好巧不巧許芷瑜跑去日本、吳諭非長年旅居在日本，兩人都在日本；鄭指出，面對京華城案，檢調是全面性的撒網，調橘子問話調不到，北檢第一時間竟對橘子發布通緝、外交部立刻取消護照，逼橘子回國，且可能一回國就被拘提、問訊甚至直接被羈押；是鄭諷刺道，「是高規格待遇。」超思實際上的操作者、秦語喬老太太的女兒吳諭非，鄭麗文痛批，蛋荒危機時，蘇貞昌、陳吉仲都說不缺蛋，長達2年多，卻在最後說要進口，並馬上簽下兩千多萬顆蛋的合約，甚至是簽完合約才成立公司，「哪有這麼離奇的事？這中間沒有弊案才有鬼，到底是誰上下其手？」鄭質疑，基層會沒有膽幫超思開時光機，「怎麼可能會沒有高層開道？」超思進口雞蛋案人謀不臧、貪贓枉法，但檢方只是「勸」吳諭非回來，如此禮遇吳諭非是否證實她後台很硬？鄭麗文質疑，吳諭非常年在日本，可能已經有日本護照、身分，所以撤銷護照對她來說沒用；鄭痛批，北檢再這樣辦下去，真的會把公信力通通賠光。