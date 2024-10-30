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貴婦網紅袁曼軒（Sherry）遭查獲非法販售需要醫師處方的減肥針劑「瘦瘦筆」，且與賣家約在自己的精品會館面交。北市衛生局今（30）日上午派員稽查，食藥科科長林冠蓁表示，一名員工坦承曾於7月份在老闆指示下，交付胰妥讚注射劑給客人，並教導客人如何使用，相關行為已違反《藥師法》可處6萬到30萬元罰鍰。袁曼軒遭週刊踢爆，在5000人的群組公然販售減肥針劑「瘦瘦筆」，週刊記者因此加入群組實測，私訊表示想購買，後續記者依照約前往袁曼軒開設的精品會館，隨後就被引導到小房間面交。林冠蓁今日下午表示，有關知名網紅違法販售瘦瘦筆一事，北市政府衛生局今日前往稽查，一位員工坦承曾於今年7月份於公司老闆指示下交付胰妥讚（即瘦瘦筆）注射劑給客人，並教導客人如何使用，已涉非藥師人員執行藥師業務，可依違反藥師法第15條及同法第24條處6萬到30萬元罰鍰。林冠蓁說明，今日稽查現場未查獲貯存胰島素相關產品及交易行為，後續將加強稽查，又該名網紅組line群，於line組宣稱販售，已由戶籍所在地衛生局調查中。提醒消費者如有健康議題，應詢求醫師專業診斷及治療，並遵從醫師或藥師用藥指導，勿聽信偏方或非醫藥專業人員提供之藥物，以確保健康安全。