向來作風大膽、言行直率的白靈，新片《鬼們之蝴蝶大廈》將於11月1日起全台上映，片中她雖然戴起白髮、畫上皺紋，扮演小男生白潤音的阿嬤，卻還是提議導演錢人豪讓她展現一下「成熟女性的情慾」，而且對象相中片中的帥氣鮮肉男主角曹佑寧。原本錢人豪聽到她的要求，只能沉默以對，後來似乎被說服，去跟曹佑寧提的時候，換成曹佑寧沉默了。
大膽豪放作風不因演阿嬤更改 大嘆男人不懂女人
《鬼們之蝴蝶大廈》中的白靈雖然從角色的身分、造型都與以往大不同，她還是不改豪放的性格，向錢人豪提議幫她扮演的孫姨加幾場浪漫的戲，解釋道：「
因為不管她再怎麼老，她都還是個女人，她對性一定有嚮往， 她本能就有去勾引男人的一種方式。」 白靈希望加幾場火辣的情慾場面， 後來錢人豪僅妥協拍攝一場她吃雞爪勾引曹佑寧，白靈說：「 那是角色的一個直覺，這就是男人不懂女人，如果我來拍， 我一定會拍。」
獲得她青睞的曹佑寧，其實剛開始並沒有特別被白靈注意，她回憶道：「一開始沒注意到曹佑寧，以為他是群眾演員，
後來才知道他是男主角，覺得這個小鮮肉，好帥啊！ 他是那種台灣男生，講話很典雅。」可惜曹佑寧聽到跟白靈加演情慾場面的反應竟是沉默，因而最後只剩下被勾引的畫面。除了這點缺憾之外，白靈來台拍戲倒是非常開心，尤其是夜市的小吃，深得她的讚賞。
與尹馨相處甚歡 鍾情台灣花生捲冰淇淋
中外片場常會傳女星之間的明爭暗鬥，白靈與《鬼們之蝴蝶大廈》女主角兼監製尹馨卻相處甚歡，彼此都蠻期待有機會再合作。白靈也誇讚錢人豪對她真的很好，不但讓她住最好的酒店，還跟尹馨一起帶她去逛夜市。白靈表示，最喜歡台灣夜市小吃，喜歡有香菜的花生捲冰淇淋，她也期待能夠再次來台灣。
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《鬼們之蝴蝶大廈》中的白靈雖然從角色的身分、造型都與以往大不同，她還是不改豪放的性格，向錢人豪提議幫她扮演的孫姨加幾場浪漫的戲，解釋道：「
獲得她青睞的曹佑寧，其實剛開始並沒有特別被白靈注意，她回憶道：「一開始沒注意到曹佑寧，以為他是群眾演員，
與尹馨相處甚歡 鍾情台灣花生捲冰淇淋
中外片場常會傳女星之間的明爭暗鬥，白靈與《鬼們之蝴蝶大廈》女主角兼監製尹馨卻相處甚歡，彼此都蠻期待有機會再合作。白靈也誇讚錢人豪對她真的很好，不但讓她住最好的酒店，還跟尹馨一起帶她去逛夜市。白靈表示，最喜歡台灣夜市小吃，喜歡有香菜的花生捲冰淇淋，她也期待能夠再次來台灣。