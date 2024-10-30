我是廣告 請繼續往下閱讀

▲白靈在《鬼們之蝴蝶大廈》扮老也扮醜，卻還是期待多一些激情戲。（圖／劇匯文創提供）

▲白靈（左）和《鬼們之蝴蝶大廈》人員相處不錯，在片場露出逗趣的表情。（圖／劇匯文創提供）

向來作風大膽、言行直率的白靈，新片《鬼們之蝴蝶大廈》將於11月1日起全台上映，片中她雖然戴起白髮、畫上皺紋，扮演小男生白潤音的阿嬤，卻還是提議導演錢人豪讓她展現一下「成熟女性的情慾」，而且對象相中片中的帥氣鮮肉男主角曹佑寧。原本錢人豪聽到她的要求，只能沉默以對，後來似乎被說服，去跟曹佑寧提的時候，換成曹佑寧沉默了。《鬼們之蝴蝶大廈》中的白靈雖然從角色的身分、造型都與以往大不同，她還是不改豪放的性格，向錢人豪提議幫她扮演的孫姨加幾場浪漫的戲，解釋道：「因為不管她再怎麼老，她都還是個女人，她對性一定有嚮往，她本能就有去勾引男人的一種方式。」白靈希望加幾場火辣的情慾場面，後來錢人豪僅妥協拍攝一場她吃雞爪勾引曹佑寧，白靈說：「那是角色的一個直覺，這就是男人不懂女人，如果我來拍，我一定會拍。」獲得她青睞的曹佑寧，其實剛開始並沒有特別被白靈注意，她回憶道：「一開始沒注意到曹佑寧，以為他是群眾演員，後來才知道他是男主角，覺得這個小鮮肉，好帥啊！他是那種台灣男生，講話很典雅。」可惜曹佑寧聽到跟白靈加演情慾場面的反應竟是沉默，因而最後只剩下被勾引的畫面。除了這點缺憾之外，白靈來台拍戲倒是非常開心，尤其是夜市的小吃，深得她的讚賞。中外片場常會傳女星之間的明爭暗鬥，白靈與《鬼們之蝴蝶大廈》女主角兼監製尹馨卻相處甚歡，彼此都蠻期待有機會再合作。白靈也誇讚錢人豪對她真的很好，不但讓她住最好的酒店，還跟尹馨一起帶她去逛夜市。白靈表示，最喜歡台灣夜市小吃，喜歡有香菜的花生捲冰淇淋，她也期待能夠再次來台灣。