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▲樂天桃猿外野手朱育賢是否行使自由球員資格權利，一切將交給經紀公司處理。（圖／樂天桃猿提供）

中華職棒台灣大賽在中信兄弟奪冠後，自由市場即將開市，今年中職自由市場空前熱絡。聯盟今（30）日公布自由球員資格名單，共有23位選手符合A級條件，包括中信兄弟的陳子豪與樂天桃猿的朱育賢等人。樂天桃猿和中信兄弟球團皆表達續約意願，其中樂天針對朱育賢、林泓育提出至少3年的複數合約。今年滿9年年資並再次取得自由球員資格的選手名單中，包括中信兄弟的陳子豪、黃鈞聲，統一獅的高國慶、潘威倫、王鏡銘、江承峰等人，樂天桃猿方面有林泓育、林智平、余德龍等球員，味全龍為郭嚴文、林智勝，以及富邦悍將王勝偉，至於台鋼雄鷹郭永維、王溢正、賴鴻誠等也名列其中。其中，A級資格自由球員包括陳子豪、王鏡銘、胡金龍、陳韻文、林泓育、梁家榮、林承飛、朱育賢、郭嚴文、林智勝、郭永維、王溢正、賴鴻誠等23人。此外，累計年資8年的選手也獲得自由球員資格，如中信兄弟的謝榮豪、許基宏，富邦悍將的林哲瑄等人，均屬於A級資格自由球員。樂天桃猿副領隊沈鈺傑透露，球團已與朱育賢、林泓育等獲得自由球員資格商談續約，提出至少3年複數年合約，積極爭取留人。中信兄弟領隊劉志威表示，球隊會優先考慮留下兄弟球員，但也尊重球員行使自由球員權利的決定。