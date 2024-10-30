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在紐約的洋基體育場舉行的2024年世界大賽第4場比賽中，一名洋基隊球迷從道奇隊右外野手Mookie Betts的手套中試圖搶走已被他接殺的球，而後遭到驅逐出場。然而根據ESPN的報導，洋基似乎允許他們在第5戰回到主場看球，此事目前還沒有得到球團的回應。此役1局下半，洋基開路先鋒Gleyber Torres敲出右外野邊線飛球，只見道奇右外野手Mookie Betts在圍牆邊完成接殺，但觀眾席上的2名洋基球迷卻硬是要搶走Betts手套裡的球。ESPN賽後追蹤報導，查出將手伸進手套搶球的是Austin Capobianco，拉住Betts手的是他的朋友John Peter。根據媒體報導，Capobianco和他的同夥Peter早有預謀，他告訴ESPN，他和Peter經常討論這種情況：「如果界外球飛向我們，那我們將盡其所能來幫助球隊（洋基）。」當事人Betts賽後不太想談及此事，「我們輸了，這件事無關緊要。我很好這，這根本不重要。我們輸了比賽，這就是我關注的重點。我們必須翻開新的一頁，為明天做好準備。」Capobianco和Peter在此事發生後，立刻被護送出洋基體育場，但前者表示，他被球團告知自己可以在G5的比賽進場看球。這讓人感到意外，因為這種行為顯然已經超過正常享受球賽的範圍，且有可能造成球員受傷。對此，洋基隊沒有立即回應ESPN此事是否屬實，對此事的處置方式，基本上也是在宣示球團的態度。「我知道我做的事是錯的，但我還是會這麼做。」Capobianco在受訪時如此表示，顯然沒有悔意。該名球迷的行為和洋基隊的處理方式在網路上引起譁然，有球迷表示：「這是一個以辱罵客隊球員而聞名的球場」對此不感到意外，但卻也認為「MLB官方和洋基隊都必須履行保護球員和比賽的義務」；另外，也有人不滿洋基隊的處置：「這兩個干擾比賽的人可以進場看第5戰？如果真是這樣的話，那無論如何洋基隊輸了」。