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▲趙露思二搭劉宇寧演《珠簾玉幕》，預告一播出吸引超過300萬人預約搶先看。（圖／《珠簾玉幕》微博）

趙露思憑藉《星漢燦爛》、《偷偷藏不住》等劇走紅，她與男星劉宇寧主演的古裝劇《珠簾玉幕》將在11月1日播出，目前在微博已突破300萬人預約搶先看。而預告片中出現趙露思遭到惡霸拖進產棚侵犯的畫面，甚至要她「夜夜換新郎」成為性奴，讓粉絲直呼「新劇台詞太炸裂震驚了。」趙露思和劉宇寧繼《長歌行》後二搭古裝新戲《珠簾玉幕》，故事背景設定在初唐時期，趙露思在裡面飾演地位低下的採珠少女「端午」，為了幫助同伴不惜抵抗男管事，不過因為姣好的外貌早就被管事盯上：「這種貨色遲早要進產棚的，不如我先收拾了她。」試圖要將她拖入角落侵犯。當男子發現趙露思假裝暈倒時勃然大怒地說：「你就應該待在產棚裡，夜夜換新郎，你現在就給狗哥生一窩狗崽子。」說時遲那時快，趙露思用盡全身力氣搶走對方身上的小刀想要刺傷他，但因為採珠人受傷會吸引危險魚類，所以不能下海工作，而後管事只好作罷，趙露思便躲在角落瑟瑟發抖，引起粉絲心疼。預告片一出，立刻在中國社群平台微博引起熱烈討論，「我的天啊，這真的是出現在2024年的劇宣嗎？」、「看得我汗毛直豎，端午開局真的太慘了」、「劇花就是劇花，一點片段就演的這麼有張力，看的我緊張死了」。