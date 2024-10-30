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▲今年沙包領取的速度非常快，準備了6千包，目前已經領走了4千多包。（圖／NOWnews攝影中心）

▲台東市長陳銘風表示，這次氣象報導預估，康芮颱風將會從台東登陸，因此特別準備了6千包大包沙袋備戰。（圖／NOWnews攝影中心）

強颱康芮預計明（31）日將在台灣東南部登陸，隨著台東當地風雨漸強，已經有不少民眾急做防颱措施，台東市長陳銘風更是親自監督現場沙包堆放，受訪時他透露，今年沙包領取的速度非常快，準備了6千包，目前已經領走了4千多包，同時曝光領取沙包的時間，從下午1點多到下午5點，他也呼籲台東居民們，「希望民眾能夠持續注意風雨情況，出來領沙袋前要注意自己的安全。」他也透露，「沙子還一直源源不絕從砂石場載出來，就是要讓民眾有足夠的沙袋可以取用，希望民眾不要太恐慌。」市長陳銘風表示，這次氣象報導預估，康芮颱風將會從台東登陸，因此特別備戰，準備了6千包大包沙袋，「目前為止實名制已經領走4千多包，沙子還一直源源不絕從砂石場載出來，就是要讓民眾有足夠的沙袋可以取用，希望民眾不要太恐慌。」不只是準備了大量沙包，這次台東做足防颱措施，在宣導方面也不遺餘力，各里里長都已經加入各種聯繫管道，像是LINE群組等等，通知所有民眾千萬別靠近海邊玩水、觀浪，不僅如此，街道上的廣告招牌，還有鐵皮屋的屋頂、路樹等等，他們都盡量綁牢、固定好，陳銘風透露，「我們平常就會做路樹的修剪，但今天還是出動所有人力，先修剪一些比較高大危險的樹木，讓民眾可以得到安全的空間。」