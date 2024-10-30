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▲台南有一家七口跑到台東海濱公園觀浪，張阿嬤表示，雖然碰到颱風，但可以看到台東不一樣的面貌。（圖／記者朱永強攝）

▲海濱公園現場有不少海巡人員巡邏，避免民眾遇到危險。（圖／記者朱永強攝）

強颱康芮持續長胖接近台灣，目前七級暴風圈達320公里，最快明（31）日中午到傍晚就會登陸台東一帶，《NOWnews今日新聞》記者前進台東了解當地狀況，發現今日下午1點多抵達時，台東車站附近沒什麼風雨，但似乎是「暴風雨前的寧靜」，下午2、3點開始風雨逐漸增強，記者下午3點多抵達台東海濱公園，發現海邊浪高約5、6公尺，但現場仍有不少民眾在周邊觀浪，還有一家七口一起在海邊觀浪，張姓阿嬤受訪表示，家人的工作都已經安排好了，所以還是決定來了，「雖然大家可能想說我們好像啪代（台語：傻瓜、頭腦壞掉）。」張阿嬤表示，他們雖然有看到颱風接近台東，但先前就決定好要全家到台東出遊，大家的工作也都安排好了，時間很難排，所以既然安排好了，還是決定一起從台南到台東旅遊，雖然風雨比較大，但他們不害怕，戴著安全帽和穿上雨衣，就跑到海濱公園觀浪，「這麼多人帶著小孩，用抱的也要把他抱回去。」至於明天風雨可能會更可怕，但張阿嬤也說，如果真的不行就到處逛逛再搭車回去，也不擔心颱風影響行程，還笑說「第一次來台東就遇到颱風，覺得很幸運，看到不同的風景」，她也認為，「雖然大家想說我們好像腦袋壞掉，颱風針對花東還要來」，不過台東還是非常很好玩。到了現場發現，受到颱風影響，現場風浪真的非常大，浪高最高達到5、6公尺，且海水也從原本的藍色變成灰色，看起來非常危險，到了3點半左右，可以感覺到颱風暴風圈似乎又更接近，現場也突然風雲變色，雨勢逐漸增大，後方的海浪更加波濤洶湧，現場也有海巡人員在巡邏，以免發生危險。