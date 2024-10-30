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▲美國總統拜登一句川普的支持者才是垃圾，又引發另一波口水戰。（圖／美聯社／達志影像）

美國總統大選進入倒數，民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）當地時間29日在華府舉行投入選戰以來最大規模造勢集會，然而，鎂光燈焦點卻很大部份被總統拜登的失言搶去，拜登稱川普的支持者是垃圾引發爭議，雖然拜登事後澄清說是針對喜劇演員辛奇利夫（Tony Hinchcliffe）與他的言論，並非指稱所有川普的支持者，但是傷害已然造成。《BBC》報導直言，對賀錦麗來說，拜登在這時候以這方式搶佔新聞版面，絕對是最糟糕的時間點。《BBC》報導針對「垃圾」事件進行整理與分析，一切的開端是喜劇演員辛奇利夫於27日在紐約麥迪遜花園廣場的川普造勢中提到，「現在海中央有一座漂浮的垃圾島，是的，我想那叫波多黎各」，他還在台上大酸中南美洲人「喜歡製造嬰兒」。辛奇利夫的「垃圾島」發酵後，民主黨政治人物連番猛轟，許多波多黎各裔民眾也不滿抗議。川普陣營競選團隊第一時間回應，辛奇利夫的言論並不代表川普的觀點，而川普本人則保持沉默。眼看勢態持續延燒，川普29日首度談論此事，強調自己根本不認識辛奇利夫，坦承辛奇利夫的言論不適當，但也辯解說「沒有那麼嚴重」，川普還在造勢場合中說自己最愛波多黎各，想讓「垃圾島」話題止損。然後拜登加入戰場，在用Zoom與拉美裔倡導組織Voto Latino視訊會議中談到這起爭議事件時，拜登脫口爆出「我看到的唯一垃圾就是他（川普）的支持者」，讓情況發生變化。白宮與拜登隨即解釋，拜登指的僅是辛奇利夫與他的言論，並非指稱所有川普的支持者，但是拜登的那句話「我看到的唯一垃圾就是他的支持者」已在社群網路上發酵。《BBC》報導分析，在賀錦麗華府大會結束不久，白宮與拜登馬上發出聲明澄清，這個時間點已經說明了事情的嚴重性。希拉蕊（Hillary Clinton）在2016年大選時曾稱川普支持者「可悲」，這句失言後來被認為是希拉蕊敗選的原因之一，直到今天仍經常被提起。川普也馬上將拜登的「垃圾」與希拉蕊的「可悲」連結在一起，並稱垃圾顯然比可悲更激烈。川普隨後也嘲諷說，會原諒拜登，「因為他常常不知道自己在說什麼」。《BBC》報導表示，現在很難說拜登這次風波會對大選造成何種影響，但賀錦麗陣營肯定不希望在投票日臨近時，還要擔心評估拜登的失言效應。