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▲阿Ken在節目中透露，曾聽聞有經紀人對藝人謊報酬勞，而藝人反抗後竟慘遭冷凍。（圖／中天綜合台提供）

▲大飛在節目中提到因代班主持人在背後嚼舌根而丟了主持棒。（圖／中天綜合台提供）





▲吳宗憲（如圖）爆阿Ken、納豆私下不合。（圖／中天綜合台提供）

中天綜合台《小明星大跟班》明（31）日將播出「X！又被職場小人給弄了，跟這些人工作真的心好累」，節目邀來幾位來賓，一同暢聊工作上的委屈及生存之道。藝人阿Ken透露曾聽聞有經紀人對藝人謊報酬勞，主持人吳宗憲指出阿Ken跟納豆有瑜亮情結，讓歐漢聲忍不住笑虧過去與羅志祥過去的情誼。阿Ken在節目中透露，曾聽聞有經紀人對藝人謊報酬勞：「這個藝人通告非常多，但錢卻沒有比較多，慢慢地就發現經紀人A錢，但他去反抗後，經紀人竟然說『你以為你有這麼多工作是為什麼？我陪廠商出去，公關費你不需要花一點嗎』，之後還把他冷凍。」藝人大飛則分享過去因代班主持人在背後嚼舌根，而丟了主持棒：「剛出道時，有網路節目找我主持，錄了1個月後，因為要拍戲請假1次，結果代班主持人去完之後，下次的錄影竟然隔了1個月，我問經紀人，他很委婉地說『節目內部製作調整，之後要再看看』。」而大飛事後才從製作人口中得知真相：「有天我跟製作人小酌幾杯，他突然說『你是不是跟代班主持人沒有很好，他一直說怎麼會選大飛？大飛無聊、不好笑，又貴』。」吳宗憲聽完並不覺得對方有錯：「他可以做得更好笑、更好玩，這就是職場上的能力，而且自古以來同行相忌，他當然要自我推薦。」此外，他也舉例：「像阿Ken跟納豆，這種瑜亮情結，在後面互相講得多難聽啊！」歐漢聲一聽便忍不住笑說：「我真的看過他們兩個相處，我看完之後發現，我跟小豬（羅志祥）感情還不錯。」